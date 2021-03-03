Строительство объектов Универсиады-2023 на Урале: фоторепортаж
3 марта 2021
Свердловская область в 2023 году примет Универсиаду. В регионе уже идёт подготовка, в том числе возводятся новые объекты. Подробности — в фоторепортаже.
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Дворец водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Будущие жилые помещения
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Будущие жилые помещения
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Рабочие на стройке дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Рабочие на стройке дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Рабочие на стройке дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Рабочие на стройке дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка общежитий для участников Универсиады
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка общежитий для участников Универсиады
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка общежитий
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка общежитий для участников Универсиады
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка общежитий для участников Универсиады
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Стройка общежитий для участников Универсиады
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский