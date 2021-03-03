Свердловская область в 2023 году примет Универсиаду. В регионе уже идёт подготовка, в том числе возводятся новые объекты. Подробности — в фоторепортаже.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Дворец водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Будущие жилые помещения

Алексей Колчин. ИА REGNUM Будущие жилые помещения

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Рабочие на стройке дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Рабочие на стройке дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Рабочие на стройке дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Рабочие на стройке дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка дворца водных видов спорта

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка общежитий для участников Универсиады

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка общежитий для участников Универсиады

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка общежитий

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка общежитий для участников Универсиады

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка общежитий для участников Универсиады

Алексей Колчин. ИА REGNUM Стройка общежитий для участников Универсиады