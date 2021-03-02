Петербургский СКА принял на своем льду минское «Динамо» в рамках первого матча противостояния первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА перед началом матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Иван Морозов

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

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Дарья Драй ИА REGNUM Игрок Динамо (Минск) Зак Митчел и игрок СКА Василий Токранов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь Динамо (Минск) Доминик Ферх и игрок СКА Антон Бурдасов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Линдей Вей и Василий Подколзин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы во время матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Столкновение во время матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

В составе хозяев голами отличились Йонас Кемппайнен, Василий Подколзин и дубль на свой счет оформил Андрей Кузьменко. Со стороны минского «Динамо» шайбы забросили Павел Варфоломеев и Кирилл Воронин.

СКА повел в серии со счетом 1:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Антон Бурдасов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА Эмиль Галимов и Иван Морозов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь Динамо (Минск) Доминик Ферх и игрок Динамо Александр Павлович

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок Динамо (Минск) Денис Мосалев и игрок СКА Йоонас Кемппайнен

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки минского Динамо во время матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок Динамо (Минск) Степан Фальковский и судья

Дарья Драй ИА REGNUM Судья и игрок СКА Евгений Тимкин

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Тренер по развитию игроков Дэниэл Бохнер и главный тренер СКА Валерий Брагин (слева направо) во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок Динамо (Минск) Роман Горбунов и игрок СКА Иван Морозов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Артем Швец-Роговой и игроки Динамо (Минск) Павел Варфоломеев, Роман Горбунов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер минского Динамо Крэйг Вудкрофт во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб СКА радуются победе над командой Динамо (Минск)