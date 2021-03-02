СКА обыграл минское «Динамо» в первом матче серии Кубка Гагарина
2 марта 2021
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Петербургский СКА принял на своем льду минское «Динамо» в рамках первого матча противостояния первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА перед началом матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Иван Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
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Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок Динамо (Минск) Зак Митчел и игрок СКА Василий Токранов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь Динамо (Минск) Доминик Ферх и игрок СКА Антон Бурдасов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Линдей Вей и Василий Подколзин
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Вбрасывание шайбы во время матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Столкновение во время матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
В составе хозяев голами отличились Йонас Кемппайнен, Василий Подколзин и дубль на свой счет оформил Андрей Кузьменко. Со стороны минского «Динамо» шайбы забросили Павел Варфоломеев и Кирилл Воронин.
СКА повел в серии со счетом 1:0.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Антон Бурдасов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА Эмиль Галимов и Иван Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь Динамо (Минск) Доминик Ферх и игрок Динамо Александр Павлович
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок Динамо (Минск) Денис Мосалев и игрок СКА Йоонас Кемппайнен
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщик на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки минского Динамо во время матча четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок Динамо (Минск) Степан Фальковский и судья
Дарья Драй ИА REGNUM
Судья и игрок СКА Евгений Тимкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренер по развитию игроков Дэниэл Бохнер и главный тренер СКА Валерий Брагин (слева направо) во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок Динамо (Минск) Роман Горбунов и игрок СКА Иван Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Артем Швец-Роговой и игроки Динамо (Минск) Павел Варфоломеев, Роман Горбунов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч четверть финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер минского Динамо Крэйг Вудкрофт во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб СКА радуются победе над командой Динамо (Минск)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются победе над командой Динамо (Минск)