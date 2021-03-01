В Чувашии февраль в этом году стал не только самым холодным, но и снежным. В последний месяц зимы несколько раз вводились ограничения на трассах из-за обильных снегопадов и плохих погодных условий, республику также накрывали сильные метели. В результате во дворах и на обочинах Чебоксар можно увидеть многометровые сугробы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM Низина

Наталия Николаева ИА REGNUM Солнце в «салоне» транспорта

Наталия Николаева ИА REGNUM Шиповник

Наталия Николаева ИА REGNUM Хлебная «кормушка»

Наталия Николаева ИА REGNUM Зимний пейзаж

В феврале в Чувашии спасатели несколько раз объявляли жёлтый и оранжевый уровни погодной опасности, которые означают опасные погодные явления. В последний раз, 26 — 27 февраля, снегопады принёс атлантический циклон, а шквалистый ветер обеспечил сильные метели и плохую видимость на дорогах. На трассах в Чувашии вводились ограничения, была усилена работа дорожных служб. По предварительным данным, за сутки высота сугробов выросла ещё на 10−15 сантиметров.

Наталия Николаева ИА REGNUM Многометровая снежная «пирамида»

Наталия Николаева ИА REGNUM Грузо-пассажирский автомобиль в снежном плену

Наталия Николаева ИА REGNUM Во дворе

Наталия Николаева ИА REGNUM Легковой автомобиль в снежных оковах

В Чебоксарах в снежные выходные дорожные силы были брошены на расчистку городских улиц, во дворах пыхтели дворники. Об уровне работы можно было судить по высоким сугробам возле подъездов и на обочинах дорог, которые порой вдвое превышали человеческий рост. Однако редко где чистили детские площадки, в результате качели и скамейки буквально тонули в снегу. И массу детей в эти выходные можно было увидеть не играющими во дворах, а толпящихся в торговых центрах, куда со спадом случаев заражения коронавирусом им открыли доступ без обязательного сопровождения взрослых.

Наталия Николаева ИА REGNUM На детской площадке

Наталия Николаева ИА REGNUM На детской площадке

Наталия Николаева ИА REGNUM На детской площадке

В целом в феврале, по расчётам автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, средняя температура была на шесть градусов ниже, чем в январе и декабре. А последняя декада февраля стала самой холодной за последние десять лет: средняя температура воздуха составила — 20 градусов мороза.

Наталия Николаева ИА REGNUM Из-за сильных снегопадов дети легко взбираются на крыши строений

Между тем, по предварительным данным, в марте снегопады продолжатся: 2 — 4 марта может выпасть от 6 до 11 мм осадков, что составляет около 25−30% месячной нормы.