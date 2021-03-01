В Чувашии февраль в этом году стал не только самым холодным, но и снежным. В последний месяц зимы несколько раз вводились ограничения на трассах из-за обильных снегопадов и плохих погодных условий, республику также накрывали сильные метели. В результате во дворах и на обочинах Чебоксар можно увидеть многометровые сугробы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM
Низина
Наталия Николаева ИА REGNUM
Солнце в «салоне» транспорта
Наталия Николаева ИА REGNUM
Шиповник
Наталия Николаева ИА REGNUM
Хлебная «кормушка»
Наталия Николаева ИА REGNUM
Зимний пейзаж

В феврале в Чувашии спасатели несколько раз объявляли жёлтый и оранжевый уровни погодной опасности, которые означают опасные погодные явления. В последний раз, 26 — 27 февраля, снегопады принёс атлантический циклон, а шквалистый ветер обеспечил сильные метели и плохую видимость на дорогах. На трассах в Чувашии вводились ограничения, была усилена работа дорожных служб. По предварительным данным, за сутки высота сугробов выросла ещё на 10−15 сантиметров.

Наталия Николаева ИА REGNUM
Многометровая снежная «пирамида»
Наталия Николаева ИА REGNUM
Грузо-пассажирский автомобиль в снежном плену
Наталия Николаева ИА REGNUM
Во дворе
Наталия Николаева ИА REGNUM
Легковой автомобиль в снежных оковах

В Чебоксарах в снежные выходные дорожные силы были брошены на расчистку городских улиц, во дворах пыхтели дворники. Об уровне работы можно было судить по высоким сугробам возле подъездов и на обочинах дорог, которые порой вдвое превышали человеческий рост. Однако редко где чистили детские площадки, в результате качели и скамейки буквально тонули в снегу. И массу детей в эти выходные можно было увидеть не играющими во дворах, а толпящихся в торговых центрах, куда со спадом случаев заражения коронавирусом им открыли доступ без обязательного сопровождения взрослых.

Наталия Николаева ИА REGNUM
На детской площадке
Наталия Николаева ИА REGNUM
На детской площадке
Наталия Николаева ИА REGNUM
На детской площадке

В целом в феврале, по расчётам автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, средняя температура была на шесть градусов ниже, чем в январе и декабре. А последняя декада февраля стала самой холодной за последние десять лет: средняя температура воздуха составила — 20 градусов мороза.

Наталия Николаева ИА REGNUM
Из-за сильных снегопадов дети легко взбираются на крыши строений

Между тем, по предварительным данным, в марте снегопады продолжатся: 2 — 4 марта может выпасть от 6 до 11 мм осадков, что составляет около 25−30% месячной нормы.