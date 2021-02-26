От Баксанского до Чегемского ущелья за два дня
Одна из внедорожных экспедиций по Кабардино-Балкарии позволяет проехать от Баксанского к Чегемскому ущелью по перевалам, без заезда на асфальт. В Баксанском ущелье расположено высокогорное озеро Гижгит. Окружённое Скалистым хребтом, в советское время озеро использовалось как хвостохранилище вольфрамово-молибденового комбината, сейчас же туристы могут насладиться видами в беседке на берегу.
У посёлка Былым начинается перевал Актопрак. По дороге расположены заброшенное село Актопрак, в котором сейчас находится база пастухов, и знаменитые глиняные замки — скалы из белой глины со множеством пещер. Эта дорога ведет в Чегемское ущелье, где расположен курорт экстремального отдыха FlyChegem. Там можно покататься на параплане и прыгнуть со скалы (rope jump).
Верхняя точка параллельного Черекского ущелья — село Верхняя Балкария, рядом с которым расположены руины существовавшего до 1944 года села Кюнлюм-Эл. Вокруг села сохранились башни и остатки строений XVII века, которые сейчас являются памятниками культуры.