Одна из внедорожных экспедиций по Кабардино-Балкарии позволяет проехать от Баксанского к Чегемскому ущелью по перевалам, без заезда на асфальт. В Баксанском ущелье расположено высокогорное озеро Гижгит. Окружённое Скалистым хребтом, в советское время озеро использовалось как хвостохранилище вольфрамово-молибденового комбината, сейчас же туристы могут насладиться видами в беседке на берегу.

Антон Подгайко ИА REGNUM Баксанское ущелье. Внедорожная экспедиция по Кабардино-Балкарии

Антон Подгайко ИА REGNUM Баксанское ущелье. Внедорожная экспедиция по Кабардино-Балкарии

Антон Подгайко ИА REGNUM Баксанское ущелье. Внедорожная экспедиция по Кабардино-Балкарии

Антон Подгайко ИА REGNUM Озеро Гижгит

Антон Подгайко ИА REGNUM Озеро Гижгит

Антон Подгайко ИА REGNUM Озеро Гижгит

Антон Подгайко ИА REGNUM Перевал Актопрак между Баксанским и Чегемским ущельями

У посёлка Былым начинается перевал Актопрак. По дороге расположены заброшенное село Актопрак, в котором сейчас находится база пастухов, и знаменитые глиняные замки — скалы из белой глины со множеством пещер. Эта дорога ведет в Чегемское ущелье, где расположен курорт экстремального отдыха FlyChegem. Там можно покататься на параплане и прыгнуть со скалы (rope jump).

Антон Подгайко ИА REGNUM Перевал Актопрак между Баксанским и Чегемским ущельями

Антон Подгайко ИА REGNUM Перевал Актопрак между Баксанским и Чегемским ущельями

Антон Подгайко ИА REGNUM Чегемское ущелье

Антон Подгайко ИА REGNUM Чегемское ущелье

Антон Подгайко ИА REGNUM Чегемское ущелье

Антон Подгайко ИА REGNUM Чегемское ущелье

Верхняя точка параллельного Черекского ущелья — село Верхняя Балкария, рядом с которым расположены руины существовавшего до 1944 года села Кюнлюм-Эл. Вокруг села сохранились башни и остатки строений XVII века, которые сейчас являются памятниками культуры.

Антон Подгайко ИА REGNUM Черекское ущелье. Экскурсия по руинам села Кюнлюм-Эл

Антон Подгайко ИА REGNUM Гид проводит экскурсию по руинам села Кюнлюм-Эл

Антон Подгайко ИА REGNUM Черекское ущелье

Антон Подгайко ИА REGNUM Черекское ущелье

Антон Подгайко ИА REGNUM Чегемское ущелье