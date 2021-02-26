Одна из внедорожных экспедиций по Кабардино-Балкарии позволяет проехать от Баксанского к Чегемскому ущелью по перевалам, без заезда на асфальт. В Баксанском ущелье расположено высокогорное озеро Гижгит. Окружённое Скалистым хребтом, в советское время озеро использовалось как хвостохранилище вольфрамово-молибденового комбината, сейчас же туристы могут насладиться видами в беседке на берегу.

Антон Подгайко ИА REGNUM
Баксанское ущелье. Внедорожная экспедиция по Кабардино-Балкарии
Антон Подгайко ИА REGNUM
Баксанское ущелье. Внедорожная экспедиция по Кабардино-Балкарии
Антон Подгайко ИА REGNUM
Баксанское ущелье. Внедорожная экспедиция по Кабардино-Балкарии
Антон Подгайко ИА REGNUM
Озеро Гижгит
Антон Подгайко ИА REGNUM
Озеро Гижгит
Антон Подгайко ИА REGNUM
Озеро Гижгит
Антон Подгайко ИА REGNUM
Перевал Актопрак между Баксанским и Чегемским ущельями

У посёлка Былым начинается перевал Актопрак. По дороге расположены заброшенное село Актопрак, в котором сейчас находится база пастухов, и знаменитые глиняные замки — скалы из белой глины со множеством пещер. Эта дорога ведет в Чегемское ущелье, где расположен курорт экстремального отдыха FlyChegem. Там можно покататься на параплане и прыгнуть со скалы (rope jump).

Антон Подгайко ИА REGNUM
Перевал Актопрак между Баксанским и Чегемским ущельями
Антон Подгайко ИА REGNUM
Перевал Актопрак между Баксанским и Чегемским ущельями
Антон Подгайко ИА REGNUM
Чегемское ущелье
Антон Подгайко ИА REGNUM
Чегемское ущелье
Антон Подгайко ИА REGNUM
Чегемское ущелье
Антон Подгайко ИА REGNUM
Чегемское ущелье

Верхняя точка параллельного Черекского ущелья — село Верхняя Балкария, рядом с которым расположены руины существовавшего до 1944 года села Кюнлюм-Эл. Вокруг села сохранились башни и остатки строений XVII века, которые сейчас являются памятниками культуры.

Антон Подгайко ИА REGNUM
Черекское ущелье. Экскурсия по руинам села Кюнлюм-Эл
Антон Подгайко ИА REGNUM
Гид проводит экскурсию по руинам села Кюнлюм-Эл
Антон Подгайко ИА REGNUM
Черекское ущелье
Антон Подгайко ИА REGNUM
Черекское ущелье
Антон Подгайко ИА REGNUM
Чегемское ущелье
Антон Подгайко ИА REGNUM
Черекское ущелье