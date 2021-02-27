Село Красное на Мурманском русле, в дельте Северной Двины — одно из наиболее красивых сел в окрестностях Архангельска. Потому, что оно стоит на одиноком выступе морены, и под ногами не торф, а белый песок, на котором растут двухсотлетние сосны.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В село Красное на острове в дельте Северной Двины ведет ледяная дорога

Владимир Станулевич ИА REGNUM Напротив каждого дома – катер или лодка

Владимир Станулевич ИА REGNUM Здесь жили поморы – мастера морского промысла

Владимир Станулевич ИА REGNUM В первой линии дом Никитиных, они живут в Красном уже несколько столетий

Владимир Станулевич ИА REGNUM Солнечное утро приходит в Красное с реки

Зимой другая красота, но в центре ее снова река, старинные дома и те же сосны — плюс белое безмолвие вокруг. Большинство деревень на островах зимой безлюдны, но Красное полно жизнью. Здесь ездят на вездеходах — самом надежном на островах транспорте, снегоходах, ловят рыбу, топят печи, гуляют в лесу. Иногда приезжают горожане — полюбоваться природой.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Солнце можно застать врасплох, выскочив из тени изб

Владимир Станулевич ИА REGNUM Самое надежное средство передвижения круглый год – вездеход

Владимир Станулевич ИА REGNUM Они в Красном, как и лодки, у каждого дома

Владимир Станулевич ИА REGNUM Летом в селе можно идти на все стороны, а зимой – только по тропикам в глубоком снегу

Владимир Станулевич ИА REGNUM Закатное солнце предвестник ночи

До революции в Красном, помимо прочих, жили зажиточные крестьяне Никитины — владельцы кирпичного завода. От них остались дома — как раковины моллюсков. Хозяев внутри уже нет, осталась только красивая раковина. В них держат кроликов и кур.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дома крестьян Никитиных, бывших владельцев кирпичного завода, сейчас пусты. Там держат кроликов и кур

Владимир Станулевич ИА REGNUM Но есть ухоженные дома как игрушки

Владимир Станулевич ИА REGNUM Хотя под вагонкой тот же двухсотлетний сруб поморской избы

Владимир Станулевич ИА REGNUM Здесь растут двухсот‑ и трехсотлетние деревья

Владимир Станулевич ИА REGNUM Солнце попало в сачок

Летом до Красного можно добраться на теплоходе, зимой — по льду Северной Двины. Ледяная дорога неофициальная, но надежная, и если не было метелей и оттепелей, то на нее уйдет минут 20 от поселка Цигломень, что под Архангельском.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Достопримечательность Красного – сосновая роща