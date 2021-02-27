Село Красное на Мурманском русле, в дельте Северной Двины — одно из наиболее красивых сел в окрестностях Архангельска. Потому, что оно стоит на одиноком выступе морены, и под ногами не торф, а белый песок, на котором растут двухсотлетние сосны.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
В село Красное на острове в дельте Северной Двины ведет ледяная дорога
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Напротив каждого дома – катер или лодка
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Здесь жили поморы – мастера морского промысла
Владимир Станулевич ИА REGNUM
В первой линии дом Никитиных, они живут в Красном уже несколько столетий
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Солнечное утро приходит в Красное с реки
Зимой другая красота, но в центре ее снова река, старинные дома и те же сосны — плюс белое безмолвие вокруг. Большинство деревень на островах зимой безлюдны, но Красное полно жизнью. Здесь ездят на вездеходах — самом надежном на островах транспорте, снегоходах, ловят рыбу, топят печи, гуляют в лесу. Иногда приезжают горожане — полюбоваться природой.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Солнце можно застать врасплох, выскочив из тени изб
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Самое надежное средство передвижения круглый год – вездеход
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Они в Красном, как и лодки, у каждого дома
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Летом в селе можно идти на все стороны, а зимой – только по тропикам в глубоком снегу
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Закатное солнце предвестник ночи
До революции в Красном, помимо прочих, жили зажиточные крестьяне Никитины — владельцы кирпичного завода. От них остались дома — как раковины моллюсков. Хозяев внутри уже нет, осталась только красивая раковина. В них держат кроликов и кур.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Дома крестьян Никитиных, бывших владельцев кирпичного завода, сейчас пусты. Там держат кроликов и кур
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Но есть ухоженные дома как игрушки
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Хотя под вагонкой тот же двухсотлетний сруб поморской избы
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Здесь растут двухсот‑ и трехсотлетние деревья
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Солнце попало в сачок
Летом до Красного можно добраться на теплоходе, зимой — по льду Северной Двины. Ледяная дорога неофициальная, но надежная, и если не было метелей и оттепелей, то на нее уйдет минут 20 от поселка Цигломень, что под Архангельском.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Достопримечательность Красного – сосновая роща
Владимир Станулевич ИА REGNUM
День идет к концу, и следы снегоходов указывают путь обратно