Выставка «ВХУТЕМАС-100. Иллюминаторы завтрашних городов. Архитектурный факультет» открылась в музее архитектуры имени А. В. Щусева. Выставка организована в честь столетнего юбилея ВХУТЕМАС, но, как и многие мероприятия, перенесена на более позднее время. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «ВХУТЕМАС-100. Иллюминаторы завтрашних городов. Архитектурный факультет»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Живопись на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лупа

На выставке представлены материалы о проектах, сделанных преподавателями архитектурного факультета ВХУТЕМАС параллельно со своей преподавательской деятельностью, рассказаны истории уникальных архитекторов, которые заложили основы современной мировой архитектуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид на экспозицию выставки с балкона

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Преподаватели архитектурного факультета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Журналы по архитектуре

На экспозиции представлены истории почти 20 преподавателей, более 200 работ живописи, проекты, макеты и чертежи. Внутри факультета нередко происходили изменения, поэтому деление условное, однако кураторы выделяют основные мастерские и направления факультета: мастерскую Алексея Щусева; конструктивистов (Леонид и Александр Веснины, Иван Леонидов); рационалистов (Николай Ладовский, Владимир Кринский); мастерскую Ивана Жолтовского (Моисей Гинзбург, Сергей Чернышев); мастерскую Новой академии (Илья Голосов и Константин Мельников); основоположников отечественного градостроительства (Владимир Семенов, Борис Коршунов); реставрационные школы (Иван Рыльский, Сергей Торопов).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «ВХУТЕМАС-100. Иллюминаторы завтрашних городов. Архитектурный факультет»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «ВХУТЕМАС-100. Иллюминаторы завтрашних городов. Архитектурный факультет»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «ВХУТЕМАС-100. Иллюминаторы завтрашних городов. Архитектурный факультет»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «ВХУТЕМАС-100. Иллюминаторы завтрашних городов. Архитектурный факультет»

«Чем больше я изучаю структуру ВХУТЕМАС, тем больше я проникаюсь к тем людям, которые своим талантом и верой сделали архитектуру той, какую мы знаем сейчас. И для XX века это было прорывное десятилетие, точка, которая изменила всё», — рассказала научный сотрудник музея и куратор выставки Полина Стрельцова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки Полина Стрельцова

«Здесь представлены ключевые мастерские. Это преподаватели, у которых было больше всего студентов. Очень важно для ВХУТЕМАСа, что студент мог сам выбирать преподавателя. Показаны работы архитекторов, сделанные в это десятилетие. Это параллельная история развития их педагогической деятельности и профессиональной работы. Студенты могли видеть то, что делает их будущий учитель, и, исходя из этого, выбирать своего преподавателя. Здесь были и PR-промахи, например, мастерская Ладовского сильно проиграла конструктивистам из мастерской Гинсбурга, которые организовали свое печатное издание. Сила слова такова, как корреспондент ИА REGNUM, вы же знаете. Поэтому конструктивисты во многом сейчас наиболее известны, чем рационалисты, которые сделали не меньше», — добавила куратор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Генплан Москвы

«Николай Ладовский — единственный преподаватель, который на выставке показан через работы учеников, хотя концепция выставки — показывать истории через работы самих преподавателей. Ладовский больше всего сделал на ниве инновационных методов преподавания. И многие его ученики достигли вершины своих архитектурных проектов под его руководством. А после ничего лучшего у них не было. Ладовский умел так поговорить с учеником, чтобы вывести в ту сторону, в которой ученик сам раскроется и сделает свой проект», — поделилась Полина Стрельцова.

Выставка проходит с 26 февраля по 23 мая 2021 года в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева, расположенного по адресу ул. Воздвиженка, 5/25.