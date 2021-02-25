СКА забросил четыре безответные шайбы «Витязю»
25 февраля 2021
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Петербургский СКА принял на своем льду подмосковный «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА перед началом матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА во время матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Ярослав Дыбленко и игрок «Витязь» Святослав Гребенщиков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок «Витязь» Маттиас Теденбю
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь» (Московская область)
В составе «армейцев с берегов Невы» шайбами отличились Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко, Иван Морозов, который также записал на свой счет голевую передачу, и Кирилл Марченко. Две результативные передачи в этой встрече отдал Эмиль Галимов.
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
СКА находится на втором месте Западной конференции с 80 баллами на счету, что на два и одно очко меньше, чем у третьего («Динамо Москва») и четвертого («Локомотив») места соответственно. «Витязь» занимает девятое место конференции с 57 очками в 59 матчах.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Линдей Вей
Дарья Драй ИА REGNUM
Вбрасывание шайбы в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Вбрасывание шайбы в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются победе над командой «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА во время матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА во время матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются победе над командой «Витязь» (Московская область)