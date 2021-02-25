Петербургский СКА принял на своем льду подмосковный «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА перед началом матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА во время матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Ярослав Дыбленко и игрок «Витязь» Святослав Гребенщиков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Витязь» Маттиас Теденбю

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь» (Московская область)

В составе «армейцев с берегов Невы» шайбами отличились Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко, Иван Морозов, который также записал на свой счет голевую передачу, и Кирилл Марченко. Две результативные передачи в этой встрече отдал Эмиль Галимов.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

СКА находится на втором месте Западной конференции с 80 баллами на счету, что на два и одно очко меньше, чем у третьего («Динамо Москва») и четвертого («Локомотив») места соответственно. «Витязь» занимает девятое место конференции с 57 очками в 59 матчах.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Линдей Вей

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Вбрасывание шайбы в матче чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются победе над командой «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА во время матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА во время матча чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и «Витязь» (Московская область)