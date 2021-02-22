Хоккеисты клуба «Автомобилист» одолели у себя дома в Екатеринбурге гостей из команды «Сочи». Домашний матч прошёл 21 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Счёт игры составил 4:3. У хозяев шайбу забросили Алексей Макеев, Павел Дацюк, а в серии буллитов — Станислав Бочаров. А в «Сочи» отличились Сергей Шмелев, Игорь Руденков и Иван Мищенко.

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Таким образом, «Автомобилист» уже гарантированно попадёт в плей-офф. А вот «Сочи» утратил шансы на попасть в восьмёрку лучших в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

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