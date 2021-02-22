«Автомобилист» одолел «Сочи»: фоторепортаж
22 февраля 2021
Хоккеисты клуба «Автомобилист» одолели у себя дома в Екатеринбурге гостей из команды «Сочи». Домашний матч прошёл 21 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Белоусов против Глотова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Плакаты на креслах перед началосм матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Жукенов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Макеев оформил дубль
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Колготин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дацюк борется перед воротами
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба у борта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Погоришный
Счёт игры составил 4:3. У хозяев шайбу забросили Алексей Макеев, Павел Дацюк, а в серии буллитов — Станислав Бочаров. А в «Сочи» отличились Сергей Шмелев, Игорь Руденков и Иван Мищенко.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Группа поддержки ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Напряженный момент у ворот «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Опасный моент у ворот Коваржа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рафаэль Батыршин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тренер Ставровский Евгений Михайлович
Таким образом, «Автомобилист» уже гарантированно попадёт в плей-офф. А вот «Сочи» утратил шансы на попасть в восьмёрку лучших в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
Алексей Колчин ИА REGNUM
ХК «Сочи» вновь забивают
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоккеисты ХК «Сочи» сравнивают счет в концовке матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
Якуб Коварж с шайбой
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоккеисты «Автомобилиста» радуются заброшенной шайбе