Как на Урале разгребают последствия снегопадов: фоторепортаж
30 января 2021
На Урале уже который день пытаются разгрести последствия обильных снегопадов, прошедших во второй декаде января. На улицах работает дорожная техника.
Но пока не везде удалось убрать снежные завалы. С проблемами сталкиваются и автомобилисты, и пешеходы. А тем временем синоптики обещают региону новые снегопады.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Механизированная уборка тротуара
Алексей Колчин ИА REGNUM
Механизированная уборка тротуара
Алексей Колчин ИА REGNUM
Спецтехника для уборки снега
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снег на парковке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снег на парковке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Заснеженные припаркованные автомобили
Алексей Колчин ИА REGNUM
Горка из счищенного снега
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снег на парковке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Заснеженные припаркованные автомобили
Алексей Колчин ИА REGNUM
Механизированная уборка тротуара
Алексей Колчин ИА REGNUM
Колонна снегоуборочной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Колонна снегоуборочной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рыхлый снег и колея на проезжей части
Алексей Колчин ИА REGNUM
Очистка проезжей части
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снежная каша на дороге в одном из дворов Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снежная каша на дороге в одном из дворов Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скопление снега на пешеходном переходе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снежная каша на дороге в одном из дворов Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снежная каша на дороге в одном из дворов Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сугробы на тротуаре
Алексей Колчин ИА REGNUM
Снежные холмы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трактор очищает тротуар
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трактор очищает тротуар
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трактор очищает тротуар
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборка снега во дворе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборка снега во дворе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборка снега во дворе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборка снега во дворе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чистка проезжей части
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборка снега на улице Родонитовая