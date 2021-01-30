На Урале уже который день пытаются разгрести последствия обильных снегопадов, прошедших во второй декаде января. На улицах работает дорожная техника.

Но пока не везде удалось убрать снежные завалы. С проблемами сталкиваются и автомобилисты, и пешеходы. А тем временем синоптики обещают региону новые снегопады.

Алексей Колчин ИА REGNUM Механизированная уборка тротуара

Алексей Колчин ИА REGNUM Механизированная уборка тротуара

Алексей Колчин ИА REGNUM Спецтехника для уборки снега

Алексей Колчин ИА REGNUM Снег на парковке

Алексей Колчин ИА REGNUM Снег на парковке

Алексей Колчин ИА REGNUM Заснеженные припаркованные автомобили

Алексей Колчин ИА REGNUM Горка из счищенного снега

Алексей Колчин ИА REGNUM Снег на парковке

Алексей Колчин ИА REGNUM Заснеженные припаркованные автомобили

Алексей Колчин ИА REGNUM Механизированная уборка тротуара

Алексей Колчин ИА REGNUM Колонна снегоуборочной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Колонна снегоуборочной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Рыхлый снег и колея на проезжей части

Алексей Колчин ИА REGNUM Очистка проезжей части

Алексей Колчин ИА REGNUM Снежная каша на дороге в одном из дворов Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Снежная каша на дороге в одном из дворов Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Скопление снега на пешеходном переходе

Алексей Колчин ИА REGNUM Снежная каша на дороге в одном из дворов Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Снежная каша на дороге в одном из дворов Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Сугробы на тротуаре

Алексей Колчин ИА REGNUM Снежные холмы

Алексей Колчин ИА REGNUM Трактор очищает тротуар

Алексей Колчин ИА REGNUM Трактор очищает тротуар

Алексей Колчин ИА REGNUM Трактор очищает тротуар

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка снега во дворе

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка снега во дворе

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка снега во дворе

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка снега во дворе

Алексей Колчин ИА REGNUM Чистка проезжей части