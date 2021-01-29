«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в Екатеринбурге: фоторепортаж
29 января 2021
В Екатеринбурге 28 января на хоккейном матче встретились команды «Автомобилист» и «Ак Барс». Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончилась счётом 1:3. Для уральцев это поражение стало уже четвёртым подряд.
Алексей Колчин, ИА REGNUM
«Автомобилист» пропускает
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Александр Протапович
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Геноуэй против Галимова
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Дацюк и Журавлев
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Воронков и Хольцер
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Найджел Доус
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Казанцы поздравляют своего голкипера с победой
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Мерфи уходит от Хрипунова
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Тренирский штаб «Ак Барса»
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Дмитрий Квартальнов
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Мерфи уходит от Хрипунова
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Казанцы поздравляют своего голкипера с победой
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Павел Дацюк
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Сафонов и Белоусов
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Павел Дацюк
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Скамейка «Ак Барса»
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Степан Хрипунов атакует ворота казанцев
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Тревор Мерфи у ворот «Автомобилиста»
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Хоккеисты «Ак Барса» открывают счёт в матче
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Столкновение у борта
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Участница группы поддержки
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Фан Сектор «Автомобилиста»
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Хоккеисты «Ак Барса» открывают счёт в матче
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Хрипунов сокращает разницу в счете
Алексей Колчин, ИА REGNUM
Якуб Коварж