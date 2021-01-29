В Екатеринбурге 28 января на хоккейном матче встретились команды «Автомобилист» и «Ак Барс». Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончилась счётом 1:3. Для уральцев это поражение стало уже четвёртым подряд.

Алексей Колчин, ИА REGNUM «Автомобилист» пропускает

Алексей Колчин, ИА REGNUM Александр Протапович

Алексей Колчин, ИА REGNUM Геноуэй против Галимова

Алексей Колчин, ИА REGNUM Дацюк и Журавлев

Алексей Колчин, ИА REGNUM Воронков и Хольцер

Алексей Колчин, ИА REGNUM Найджел Доус

Алексей Колчин, ИА REGNUM Казанцы поздравляют своего голкипера с победой

Алексей Колчин, ИА REGNUM Мерфи уходит от Хрипунова

Алексей Колчин, ИА REGNUM Тренирский штаб «Ак Барса»

Алексей Колчин, ИА REGNUM Дмитрий Квартальнов

Алексей Колчин, ИА REGNUM Мерфи уходит от Хрипунова

Алексей Колчин, ИА REGNUM Казанцы поздравляют своего голкипера с победой

Алексей Колчин, ИА REGNUM Павел Дацюк

Алексей Колчин, ИА REGNUM Сафонов и Белоусов

Алексей Колчин, ИА REGNUM Павел Дацюк

Алексей Колчин, ИА REGNUM Скамейка «Ак Барса»

Алексей Колчин, ИА REGNUM Степан Хрипунов атакует ворота казанцев

Алексей Колчин, ИА REGNUM Тревор Мерфи у ворот «Автомобилиста»

Алексей Колчин, ИА REGNUM Хоккеисты «Ак Барса» открывают счёт в матче

Алексей Колчин, ИА REGNUM Столкновение у борта

Алексей Колчин, ИА REGNUM Участница группы поддержки

Алексей Колчин, ИА REGNUM Фан Сектор «Автомобилиста»

Алексей Колчин, ИА REGNUM Хоккеисты «Ак Барса» открывают счёт в матче

Алексей Колчин, ИА REGNUM Хрипунов сокращает разницу в счете