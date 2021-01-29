Вальядолид, Испания, 4 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Кандидат от испанской ультраправой партии «Голос» (Vox) на пост главы правительства Кастилии и Леона Хуан Гарсия-Гальярдо раскритиковал во время митинга в Сеговии кандидата от «Народной партии» (Partido Popular) Альфонсо Фернандеса Маньюэко за то, что он маскируется под сторонника главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, хотя «он был большим санчистом, чем сам Педро Санчес». Об этом пишет агентство EFE.

«Он поддержал комендантский час с восьми часов вечера, он разделил дедов и внуков, когда попросил вас не собираться вместе на Рождество, он попросил вас носить маску на открытом воздухе, когда нет никаких научных критериев, подтверждающих необходимость этого», — сказал Гарсия-Гальярдо.

На сегодняшний день Альфонсо Фернандес Маньюэко занимает пост главы правительства Кастилии и Леона.