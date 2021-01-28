Каргополь — новые глиняные расписные герои Русского Севера
Город Каргополь Архангельской области издавна был центром гончарного ремесла. Раскопки на Соборной площади выявили множество обломков глиняной посуды. Гончарное ремесло в конце XIX века в Каргополе было сезонным — за зиму гончар делал 600−800 горшков на продажу, что обеспечивало ему 15−20 рублей дохода.
Глиняные фигурки людей и животных очень древнее занятие, но расписывать их в Каргополе стали в конце XIX века, о чем есть письменные свидетельства начиная с 1870 года. В ведомостях Олонецкого музея за 1871−1884 годов упоминаются полученные из деревни Шалга Каргопольского уезда глиняные расписные игрушки — мужик, женщина, корова, лошадь, бараны и олень.
Промысел то затухал, то снова появлялся на свет. Возрождение каргопольской игрушки в XX веке — заслуга двух мастеров из деревни Гринево Каргопольского района — Ивана Васильевича Дружинина (1881−1949) и Ульяны Ивановны Бабкиной (1889−1977). Игрушки И.В.Дружинина тяготели к древним формам, а У.И.Бабкина ввела много новых сюжетов, героев и форм, придала игрушкам движение.
В 1993 году в Каргополе создан центр народных промыслов «Берегиня», где работает небольшой музей игрушки, с новаторскими сюжетами — Михаилом Ломоносовым, императрицей Екатериной и другими историческими персонажами. Игрушки — новые для игрушек сюжеты — каргопольские соборы и церкви, можно увидеть в гостинице «Каргополь». Новаторские каргопольские игрушки на продажу имеются в центре «Берегиня» и сувенирной лавке на Соборной площади Каргополя.