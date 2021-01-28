Город Каргополь Архангельской области издавна был центром гончарного ремесла. Раскопки на Соборной площади выявили множество обломков глиняной посуды. Гончарное ремесло в конце XIX века в Каргополе было сезонным — за зиму гончар делал 600−800 горшков на продажу, что обеспечивало ему 15−20 рублей дохода.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Центр народных промыслов «Берегиня», созданный в 1993 году, занимается в том числе изготовлением каргопольских расписных глиняных игрушек

Глиняные фигурки людей и животных очень древнее занятие, но расписывать их в Каргополе стали в конце XIX века, о чем есть письменные свидетельства начиная с 1870 года. В ведомостях Олонецкого музея за 1871−1884 годов упоминаются полученные из деревни Шалга Каргопольского уезда глиняные расписные игрушки — мужик, женщина, корова, лошадь, бараны и олень.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Заготовки расписных игрушек выглядят как их древние прототипы – фигурки из обожженной глины. Центр «Берегиня»

Владимир Станулевич ИА REGNUM В сувенирной лавке центра народных ремесел «Берегиня» игрушки на все вкусы, в том числе и новаторские. Центр «Берегиня»

Промысел то затухал, то снова появлялся на свет. Возрождение каргопольской игрушки в XX веке — заслуга двух мастеров из деревни Гринево Каргопольского района — Ивана Васильевича Дружинина (1881−1949) и Ульяны Ивановны Бабкиной (1889−1977). Игрушки И.В.Дружинина тяготели к древним формам, а У.И.Бабкина ввела много новых сюжетов, героев и форм, придала игрушкам движение.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Игрушка – собирательный образ каргопольского храма. Коллекция гостиницы «Каргополь»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Игрушка — Христорождественский собор Каргополя. Коллекция гостиницы «Каргополь»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Игрушка – собирательный образ каргопольского храма. Коллекция гостиницы «Каргополь»

В 1993 году в Каргополе создан центр народных промыслов «Берегиня», где работает небольшой музей игрушки, с новаторскими сюжетами — Михаилом Ломоносовым, императрицей Екатериной и другими историческими персонажами. Игрушки — новые для игрушек сюжеты — каргопольские соборы и церкви, можно увидеть в гостинице «Каргополь». Новаторские каргопольские игрушки на продажу имеются в центре «Берегиня» и сувенирной лавке на Соборной площади Каргополя.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Александр Баранов — правитель Русской Америки. Музей центра «Берегиня»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Михаил Ломоносов – новый герой каргопольских игрушек. Музей центра «Берегиня»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Михаил Ломоносов занимается химическими опытами. Музей центра «Берегиня»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Михаил Ломоносов делает мозаичный портрет Петра Первого. Музей центра «Берегиня»