В Петербурге одним из центральных мероприятий празднования 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда стала молодежная акция памяти «900 дней и ночей», организованная во дворе Государственной академической капеллы.

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Дарья Драй ИА REGNUM
Буханка хлеба на акции памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Акция памяти «900 дней и ночей» в парадном дворе Государственной академической капеллы

Здесь с помощью масштабных декораций, фотографий и кинохроники, световых инсталляций и звукового оформления на пяти тематических площадках была воссоздана атмосфера блокадного Ленинграда.

Дарья Драй ИА REGNUM
Акция памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Плакаты военных лет на акции памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Акция памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Акция памяти «900 дней и ночей» в парадном дворе Государственной академической капеллы
Дарья Драй ИА REGNUM
Выставка фотографий военных лет на акции памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на акции памяти «900 дней и ночей»

В ходе акции с наступлением темноты на фасаде здания Капеллы демонстрировались кадры хроники военных лет, сопровождавшиеся звуками воздушной тревоги, вражеских бомбардировок и обстрелов, ударами блокадного метронома, голосами ленинградского радио, песнями военных лет.

Дарья Драй ИА REGNUM
Акция памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники акции памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Акция памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Стопки на акции памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация боеприпасов военных лет на акции памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация боеприпасов военных лет на акции памяти «900 дней и ночей»

Зрители увидели созданную современными технологиями летопись трагических дней блокады, жестоких боёв за Ленинград и радости ленинградцев, доживших до дня полного освобождения от блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM
Светозвуковое представление на акции памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Светозвуковое представление на акции памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители светозвукового представления
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители светозвукового представления
Дарья Драй ИА REGNUM
Светозвуковое представление на акции памяти «900 дней и ночей»

Молодые ребята из Центра городских волонтеров Петербурга создали декорации, военные арт-объекты и подготовили светозвуковое представление. Их сверстники — реконструкторы клуба «Хоругвь», участники общероссийского общественного объединения «Росрекон» — рассказывали зрителям о войне и демонстрировали предметы быта ленинградцев и оружие Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM
Акция памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация оружия военных лет на акции памяти «900 дней и ночей»

Поисковики Центра патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец» поведали о поисковой работе, в результате которой только в прошлом году под Петербургом были найдены останки нескольких сотен защитников Ленинграда. О работе медиков в военное время рассказывали студенты Военно-медицинской академии.

Дарья Драй ИА REGNUM
Участники акции памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники акции памяти «900 дней и ночей»
Дарья Драй ИА REGNUM
Пожилая женщина на акции памяти «900 дней и ночей»

В организации акции «900 дней и ночей» приняли участие Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Западный военный округ, Региональная общественная организация «Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию «Нестор», Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга, Центр патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец», военно-исторический клуб «Хоругвь», ОПМК «Перспектива» Центрального района Санкт-Петербурга, компания StagePro.

Дарья Драй ИА REGNUM
Украшение города ко Дню снятия Блокады
Дарья Драй ИА REGNUM
Акция «Свеча памяти» у Аничкова дворца

Акция состоялась при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Добавим, что вечером во дворе Аничкова дворца проходила традиционная для Петербурга акция «Свеча памяти». Ее участники зажигали свечи в память о жертвах блокады Ленинграда, затем возложили цветы к памятному знаку «Блокадная прорубь» на Фонтанке.

Дарья Драй ИА REGNUM
Красные гвоздики на льду реки Фонтанки у памятного знака «Блокадная прорубь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку «Блокадная прорубь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку «Блокадная прорубь»