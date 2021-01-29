В Музее Театрального и Музыкального искусства Санкт-Петербурга в период с 14 ноября по 12 февраля проходит выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Это грандиозный рассказ о жизни и творческом пути великого импресарио, включающий в себя 12 разделов, посвященных разным периодам в его биографии.

Василий Иванов ИА REGNUM Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб

Василий Иванов ИА REGNUM Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб

Василий Иванов ИА REGNUM Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб

Василий Иванов ИА REGNUM Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб

Василий Иванов ИА REGNUM Музей Театрального и Музыкального искусства — выставка В круге Дягилевом-Пересечение судеб

Личность Сергея Дягилева, как ось всего повествования, представлена через людей, с которыми его так или иначе свела судьба. Работы крупнейших художников России и Европы, таких как Илья Репин, Александр Бенуа, Лев Бакст, Анри Руссо, Джорджо де Кирико, Пабло Пикассо и др., формируют беспрецедентную по масштабам портретную галерею, создающую особую атмосферу «круга Дягилева» как через сами полотна, так и через сопутствующие видео, аудио и текстовые материалы.

На выставке экспонируются произведения из ведущих отечественных и европейских музеев: Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Центра Помпиду, Музея Тиссена-Борнемиссы, Национальной галереи современного искусства Турина, Художественного музея Руана и др. Также представлены портреты из частных коллекций.

Василий Иванов ИА REGNUM Константин Сомов — автопортрет 1911

Василий Иванов ИА REGNUM Лев Бакст — автопортрет 1893

Василий Иванов ИА REGNUM Худ. А. Головин — портрет Всеволода Мейерхольда 1917

Василий Иванов ИА REGNUM Фелия Литвин 1890-е

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, Шереметевский дворец продлил часы работы выставки. 29 и 30 января, 5, 6 и 12 февраля выставка будет открыта до 20:00.

Напомним, накануне новогодних праздников в Санкт-Петербурге была прекращена работа театров, музеев, концертных залов и ресторанов. С 11 января петербургские музеи вернулись к привычному режиму работы и снова доступны для посещения.