В Архангельской области на реке Пинеге, на другом берегу от Верколы, стоит Артемиево-Веркольский монастырь. Добраться туда можно только на длинной и узкой как долбленка моторной лодке. Основана обитель в честь святого отрока Артемия, и при посещении первым делом мезенская лошадка, запряженная в коляску, везет паломников к Артемиевской церкви на Ежемени. Три километра по лесной дороге незаметны из-за обилия грибов на обочинах. Как говорит наместник монастыря игумен Иосиф (Волков), стоит монастырским трудникам утром пройти с корзинами по дороге, и собранных грибов, приготовленных по-всякому, хватает братии до завтра.

Владимир Станулевич ИА REGNUM К Артемиево-Веркольскому монастырю можно добраться только на длинной и узкой как древняя долбленка моторной лодке

Владимир Станулевич ИА REGNUM На том берегу паломников встречает лошадка мезенской породы запряженная в коляску и везет лесной дорогой к Артемиевской церкви на Ежемени

Согласно житию, Артемий родился в 1532 году в Верколе, в семье Козьмы и Аполлинарии. 6 июля 1544 года, в день Иконы Владимирской Божией Матери, он помогал отцу в поле. Началась гроза, и молния поразила Артемия. Убитых молнией не хоронили на кладбище, отец, сделав срубик, положил тело сына в лесу. Через 33 года церковный клирик нашел тело мальчика нетленным, и перенес на паперть храма, началось почитание мощей. В 1645 году смертельно больной сын Кеврольского и Мезенского воеводы Афанасия Пашков Иеремия излечился с помощью мощей отрока Артемия. В честь святого воевода основал на месте обретения мощей монастырь, построив церковь и кельи.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Поле, где когда-то стояла деревня Ежемень, от которой осталось только название. На этом поле, в 1544 году, отрок Артемий помогал отцу в поле, и в грозу был убит молнией

Владимир Станулевич ИА REGNUM Житие Артемия Веркольского на иконе в Артемиевской церкви на Ежемени

Владимир Станулевич ИА REGNUM С церковной колокольни открывается вид на место трагических событий 500-летней давности

Владимир Станулевич ИА REGNUM Поле на Ежемени тщательно выкошено монастырскими – наместник игумен Иосиф (Волков) один из лучших церковных хозяйственников

В 1867 году на месте преставления Артемия в поле у деревни Ежемень, вместо старой ветхой часовни поставили новую церковь, которая стоит и поныне. Внутри часовни четырехметровый крест, по легенде приплывший по Пинеге-реке встречь течению и остановившийся напротив монастыря. При советской власти, когда часовню использовали под склад зерна, убрать крест не решились, так он и стоял засыпанный наполовину зерном. Первую, после полувекового перерыва, службу в честь святого Артемия, здесь в 1990 году отслужил в 1990 году настоятель архангельского Ильинского собора Владимир Кузив. В церкви стояли еще сусеки для зерна. В 2007 году бригада плотников Ивана Игната отремонтировала на свои средства обветшавшую за полтора века церковь.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В 2007 году бригада Ивана Игната за свой счет заменила покрытые лемехом купола церкви

Владимир Станулевич ИА REGNUM Четырехметровый крест, по легенде приплывший встречь течению по Пинеге и остановившийся напротив монастыря. При советской власти его не решились убрать из храма превращенного в склад зерна

Владимир Станулевич ИА REGNUM В 2007 году обветшавшую церковь отремонтировали и поставили иконостас

Обратно везет та же лодка, но в памяти осталось поле у Ежемени и мальчик помогающий отцу убирать сено.