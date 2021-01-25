Фотограф Ярослав Чингаев гулял вдоль Москвы-реки и подсмотрел, как студёная зима украсила парк 850-летия Москвы в Марьино, природный заказник в Капотне и Лефортовский парк.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Декабрь 2020 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Декабрь 2020 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Декабрь 2020 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Декабрь 2020 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Декабрь 2020 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Декабрь 2020 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Декабрь 2020 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы, памятник «Ангел мира». Декабрь 2020 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850 -летия Москвы. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Памятник «Ангел мира». Вид на Капотню. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Памятник «Ангел мира». Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Вид на Марьино. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Бесединский мост. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бесединский мост. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Снегопад. Памятник Петру I. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Рыбак. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Подлёдная рыбалка. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Грот. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Фрагменты грота. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Фрагменты грота. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года