Как зимует Москва-река? Фоторепортаж о красоте погодных аномалий
25 января 2021
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Фотограф Ярослав Чингаев гулял вдоль Москвы-реки и подсмотрел, как студёная зима украсила парк 850-летия Москвы в Марьино, природный заказник в Капотне и Лефортовский парк.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Декабрь 2020 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Декабрь 2020 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Декабрь 2020 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Декабрь 2020 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Декабрь 2020 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Декабрь 2020 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Декабрь 2020 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы, памятник «Ангел мира». Декабрь 2020 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850 -летия Москвы. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Памятник «Ангел мира». Вид на Капотню. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Памятник «Ангел мира». Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Вид на Марьино. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне. Бесединский мост. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Бесединский мост. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Снегопад. Памятник Петру I. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Рыбак. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Подлёдная рыбалка. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Грот. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Фрагменты грота. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Фрагменты грота. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лефортовский парк. Снегопад. Январь 2021 года