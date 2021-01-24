В Архангельской области приближается навигация 2021 года, и решение вопроса будет ли участвовать в ней единственный в России колесный пароход «Николай Гоголь». Судно, построенное в 1911 году на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде по заказу Северного Пароходного общества, первоначально работало на маршруте Архангельск — Вологда, по мере обмеления Северной Двины перешло на пассажирские перевозки Архангельск-Котлас. В 1918—1919 годах оно участвовало в Гражданской войне, доставляя частям 6-й армии РККА пополнения и боеприпасы, служило госпитальным судном.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Последний действующий пароход России «Николай Гоголь» принадлежит северодвинской «Звездочке», а базируется в навигацию в Архангельске, на Красной пристани

Владимир Станулевич ИА REGNUM Огромное рулевое колесо – такое же, как в год постройки парохода

Владимир Станулевич ИА REGNUM Судовой колокол «Гоголя» отбивает склянки с 1911 года

Владимир Станулевич ИА REGNUM Салон парохода удобен для торжественных мероприятий и совещаний больших руководителей. В таком же салоне парохода-близнеца «Гоголя» снимался фильм «Бесприданница», Никита Михалков пел своего «Мохнатого шмеля»

В годы Великой Отечественной войны команда «Гоголя» получала переходящий вымпел и несколько раз заносилась на Доску почета Наркомречфлота. В 1973 году судовладелец, Центр Судостроения «Звездочка», решил использовать пароход как плавучую базу отдыха своих работников. В 1993 году ЦС «Звездочка» поставил судно на капитальный ремонт, продолжавшийся с 1994 по 1996 год. Войдя в строй, уникальное судно возило северян и гостей Архангельской области по Северной Двине до пристани Сия.

Владимир Станулевич ИА REGNUM С прогулочной палубы парохода интересно рассматривать достопримечательности на берегах Северной Двины даже в дождь

Владимир Станулевич ИА REGNUM Коридор на пассажирской палубе «Гоголя»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Стандартная каюта на 2-х человек

Владимир Станулевич ИА REGNUM Трап на пассажирскую палубу парохода

В 2019 году возникли проблемы — администрация Архангельского морского порта ограничила пассажирское судоходство в протоке, которой «Гоголь» шел от причала в Северодвинске вверх по Двине. Выход нашли, решив принимать туристов не в Северодвинске, а в Архангельске чтобы следовать протокой без пассажиров. Но сразу вслед пришла эпидемия «COVID-19», и участие парохода в навигации 2020 года сорвалось из-за ограничений на культурно-массовые мероприятия, к которым почему-то причислили рейсы парохода, скорее являющиеся перевозкой пассажиров. Находящееся на грани рентабельности судно-памятник истории и культуры регионального значения, стало приносить «Звездочке» большие убытки.

Владимир Станулевич ИА REGNUM 120 лет это переговорное устройство в машинном отделении принимает команды с мостика парохода

Владимир Станулевич ИА REGNUM Надраенные медные детали механизмов начала XX века – половина успеха у туристов

Паровые котлы на дровах – гордость и фирменный стиль «Гоголя»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Машинное отделение парохода на 90% такое же как в 1911 году

Губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому, устанавливающему своим указом ограничения по эпидемии, следует в 2021 году разрешить рейсы парохода, отнеся их к пассажироперевозкам. 150 пассажиров на борту не больше числа пассажиров на рейсовых теплоходах в дельте Северной Двины или числа покупателей в архангельских супермаркетах. В противном случае Архангельская область, Русский Север и Россия могут потерять одну их своих уникальных достопримечательностей.