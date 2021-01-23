Деревня Кадь расположена на берегу одноименной речки в Приморском районе Архангельской области, в паре километров от Белого моря. Веками занятием ее жителей было мореходство и ловля семги. Дореволюционные дома в Кади, а их большинство, не простые избы, а построенные по-городскому дома — с большими окнами, высокими потолками и красивыми печками-голландками в каждой комнате. До 1917 года в деревне жили зажиточно. Сейчас в домах живут не наследники тогдашних хозяев, а те, кому дома достались после их раскулачивания.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Деревня Кадь лежит на берегах одноименной мелководной речки, и желающие попасть на другой берег едут на вездеходе «по воде аки посуху», идут вброд или отправляются в плавание на лодочке
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Церковь без консервации, с открытыми дверями вряд ли простоит долго. Специалисты волонтерской организации «Общее Дело» в 2020 году осмотрели храм и, возможно, займутся противоаварийными работами
Владимир Станулевич ИА REGNUM
На окраине деревни относительно хорошо сохранилась церковь Трех святителей постройки начала XX века — даже есть иконостас
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Рядом с церковью чудом сохранились несколько надгробных памятников XIX века
Сегодня Кадь примечательна тем, что здесь нет электричества. Точнее, есть, но только от бензиновых генераторов, а в одном доме — от солнечной батареи. Поэтому телевизор — это час в день, генератора хватает еще на холодильник и несколько лампочек. Деревня лежит на двух берегах мелководной речки, и желающие сходить в гости на тот берег, если тепло — идут вброд, или отправляются в плавание на пластиковых лодочках, похожих на мыльницы.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Дома построены по-городскому, с высокими потолками и большими окнами
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Повети в избах свидетельствуют, что еще несколько лет назад ловля рыбы здесь велась
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Поветь как музей – санки начала XX века, дореволюционные грабли и тому подобные экспонаты
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Электричества в Кади нет, точнее, оно в каждом доме от бензинового генератора
Владимир Станулевич ИА REGNUM
В углу каждой комнаты – со вкусом сложенная голландская печка
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Такие печки – свидетельство прошлой зажиточной жизни
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Жители Кади – потомки получивших дома раскулаченных бывших владельцев
В остальном деревня производит впечатление ухоженного поселения, где педанты-жители выстригают участки и окрестности, как английский газон. Летом здесь живут десятки семей, а зимой один человек. Жители Кади занимаются огородами и несколькими коровами, о ловле семги можно только догадываться.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Деревня производит идиллическое впечатление – аккуратные стога, трава выстрижена, как английский газон
Владимир Станулевич ИА REGNUM
На закате жители Кади идут на берег, садятся на скамеечки и пьют чай или что покрепче
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Речка Кадь, мелководная и живописная
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Через заросшую протоку переброшены две доски на жердочках – «мостик»
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Единственное надежное средство передвижения – вездеходы
Отчасти такую тишину и покой обеспечивает отсутствие к деревне нормальной дороги — от Патракеевки до Кади 5 километров по дороге через болота, проехать по которой может только вездеход, ГАЗ-66 или «Урал», а зимой — снегоход.
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Дорога в деревню местами напоминает парковые аллеи
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Дорогу в Кадь охраняют коряги, превращающиеся вечером в чудища лесные
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Когда-то вдоль дороги для пешеходов были проложены мостки и поставлены скамейки. Они постепенно разрушаются
Владимир Станулевич ИА REGNUM
Дорога в Кадь проложена через болото
Владимир Станулевич ИА REGNUM
А в основном дорога в Кадь непроезжая для обычной машины и даже УАЗа
Владимир Станулевич ИА REGNUM
На обочинах дороги можно собирать клюкву, бруснику и морошку