В далеком, с 900-летней историей, северном селе Пинега, что в Архангельской области, живет Алена Валькова. Однажды девушка решила очистить участок от ивы, и с тех пор мастерит из ее ветвей своих «плетенышей». Большинство из них живет вокруг дома Алены — это огромная медведица с медвежонком, пара псов, пара журавлей, конь с оленем.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В северном селе Пинега с 900-летней историей живет Алена Валькова

Прославилась Алена на фестивале «Тайбола-2019», когда на берегу Северной Двины за 8 дней и ночей из ветвей ивы сделала хвост кита ныряющего в прибрежный песок. Тогдашний архангельский губернатор Игорь Орлов уже поручил было отвезти хвост в Холмогоры, но злоумышленники сожгли произведение искусства. Однако Алена продолжила делать своих ивовых зверушек.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Алена прославилась на фестивале «Тайбола-2019» сделав за 8 дней и ночей из ивовых ветвей 10-метровый хвост кита

Владимир Станулевич ИА REGNUM Фестиваль «Тайбола» проходит каждый год в разных местах, а в 2019 году – на берегу Северной Двины. Один из конкурсов – создание сказочной фигуры из дерева

Владимир Станулевич ИА REGNUM В программе фестиваля, проводимого с 2012 года в Архангельской области, исполнение этно и фолк музыки, танцы, конкурсы

«Плетеныши» живут дольше и делать их легче, если ветви ивы заготовлены зимой и весной, и Алена отправляется с санками по снежной целине за охапками ивовых прутьев. Недавно она решила делать зверей из дерева. Заяц и медведь у нее получились сказочные, а совы как живые — увидев такую в лесу от живой не отличить.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ивовые «плетеныши», как их называет Алена, живут вокруг ее дома в Пинеге

Владимир Станулевич ИА REGNUM Это конь

Владимир Станулевич ИА REGNUM Медведица

Владимир Станулевич ИА REGNUM Её медвежонок

Владимир Станулевич ИА REGNUM Пара журавлей

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Не потому ль, так часто и печально, мы замолкаем глядя в небеса…»

Работы Алены Вальковой живут на базе отдыха «Голубино», могут украсить дачные участки и офисы. Могли бы украшать городские парки и набережные, но Алена после случая с китом не хочет терять своих подопечных.

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Умчи меня олень, в свою страну оленью…»