Пинега и хвост кита из ивовых прутьев
В далеком, с 900-летней историей, северном селе Пинега, что в Архангельской области, живет Алена Валькова. Однажды девушка решила очистить участок от ивы, и с тех пор мастерит из ее ветвей своих «плетенышей». Большинство из них живет вокруг дома Алены — это огромная медведица с медвежонком, пара псов, пара журавлей, конь с оленем.
Прославилась Алена на фестивале «Тайбола-2019», когда на берегу Северной Двины за 8 дней и ночей из ветвей ивы сделала хвост кита ныряющего в прибрежный песок. Тогдашний архангельский губернатор Игорь Орлов уже поручил было отвезти хвост в Холмогоры, но злоумышленники сожгли произведение искусства. Однако Алена продолжила делать своих ивовых зверушек.
«Плетеныши» живут дольше и делать их легче, если ветви ивы заготовлены зимой и весной, и Алена отправляется с санками по снежной целине за охапками ивовых прутьев. Недавно она решила делать зверей из дерева. Заяц и медведь у нее получились сказочные, а совы как живые — увидев такую в лесу от живой не отличить.
Работы Алены Вальковой живут на базе отдыха «Голубино», могут украсить дачные участки и офисы. Могли бы украшать городские парки и набережные, но Алена после случая с китом не хочет терять своих подопечных.