В Москве открылась выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение». Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия «Недели памяти».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Холокост на территории России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасители и спасенные

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Альтман

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алла Гербер

Выставка проходит в рамках цикла седьмой «Недели памяти». Это ежегодный цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, в этот день Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим). Выставка подготовлена Центром «Холокост» при участии РЕК и проходит в Российском академическом молодежном театре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Соня Маловицкая

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке

Экспозицию открывают стенды «Холокост. Начало», «Холокост на территории СССР», «Холокост на территории России». Стенды «Освободители Аушвица», «Освобождение», «Вернувшие к жизни» рассказывают о подвиге Красной армии в освобождении нацистских лагерей, о том как советские врачи вернули к жизни обессиленных узников, используя опыт блокадного Ленинграда. Всего 18 стендов, на которых расположены фотографии, письма, телеграммы и личные истории жертв, спасённых и их спасателей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»

В оформлении выставки использованы документы из 25 архивов, музеев и фондов России, Белоруссии, Украины, Латвии, Германии, Израиля, Польши, США, Франции, Швейцарии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM QR-код — дополнительная информация

«Наша цель (и я сейчас говорю о нас как об обществе и даже человечестве) — сделать невозможным повторение подобной трагедии, такого зверства. А этого можно достичь, только если в сознании людей, в их эмоциональном коде укоренится неприемлемость преступления, совершенного нацистами и их пособниками. Во многом благодаря масштабным мероприятиям «Недели памяти» трагедия, пережитая нашим народом в годы войны, становится не только известна всё большему числу людей, но и воспринимается ими как общечеловеческое потрясение, что называется — сердцем», — отметил президент РЕК Юрий Каннер.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие «Недели памяти»

18 января в Центре Мейрхольда прошел показ спектакля «Черная книга Эстер». Музыкальный перформанс в постановке Евгении Беркович, который показывает тему ксенофобии как общую цивилизационную проблему на разных этапах истории человечества. Спектакль подготовлен Бюро художественного проектирования при поддержке Российского еврейского конгресса и Мастерской Брусникина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актеры музыкального перформанса «Чёрная книга Эстер»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актеры музыкального перформанса «Чёрная книга Эстер»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед музыкальным перформансом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актеры музыкального перформанса «Чёрная книга Эстер»

Седьмая «Неделя памяти» проходит с 18 января по 31 января 2021 года в России в онлайн-формате, а ключевые события — в офлайн-формате. Гости офлайн-мероприятий призваны соблюдать все меры предосторожности в связи с введенными ограничениями в рамках борьбы с распространением инфекции.