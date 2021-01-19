В Екатеринбурге 19 января открыто 18 крещенских купелей. Всего в них окунулись порядка 15 тыс. человек.

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Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход

Алексей Колчин ИА REGNUM Подготовка купелей

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение купели

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение купели

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение купели

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение купели

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение купели

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение купели

Алексей Колчин ИА REGNUM Батюшка на берегу Верх-Исетского пруда

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение купели

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение купели

Алексей Колчин ИА REGNUM Мужчина окунается в купель

Алексей Колчин ИА REGNUM Крещенские купания в Малом Истоке

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе