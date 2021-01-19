Как жители Екатеринбурга купались в Крещение: фоторепортаж
19 января 2021
В Екатеринбурге 19 января открыто 18 крещенских купелей. Всего в них окунулись порядка 15 тыс. человек.
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Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Крестный ход
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка купелей
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение купели
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение купели
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение купели
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение купели
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение купели
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение купели
Алексей Колчин ИА REGNUM
Батюшка на берегу Верх-Исетского пруда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение купели
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение купели
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мужчина окунается в купель
Алексей Колчин ИА REGNUM
Крещенские купания в Малом Истоке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночные крещенские купания в купелях на Шарташе