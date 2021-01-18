Леса со Спаса на Крови в Петербурге снимут к концу 2021 года
Основной этап реставрации петербургского Спаса на Крови завершился, к концу 2021 года все строительные леса с фасадов центрального шатра будут сняты, рассказал ИА REGNUM 18 января представитель пресс-службы государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в состав которого входит музей.
Собор Воскресения Христова был возведен в 1883—1907 гг. на месте смертельного ранения императора Александра II, авторы проекта — Альфред Парланд и архимандрит Игнатий (Малышев). В настоящий момент он является памятником федерального значения и филиалом государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».
В июле 2017 года комитет по охране памятников выдал разрешение на проведение первого этапа реставрации собора — реставрации центральной главы — сроком до 8 марта 2018 года. Стоимость работ этого этапа — 78 млн рублей.
«В конце прошлого года (2020 года, — прим. ред.) основной этап работ на центральном шатре завершился. С отметки 81 метр леса разбираются до отметки 46 метров», —рассказал собеседник агентства.
Таким образом, реставраторы перейдут к выполнению работ на кровельной черепице, на которой установлено основание шатра.
«Постепенно, к концу 2021 года, планируем леса с шатра снять», — подытожил представитель музея.
Напомним, ранее сообщалось, что реставрационные работы в музее продлятся до 2025 года.