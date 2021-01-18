Основной этап реставрации петербургского Спаса на Крови завершился, к концу 2021 года все строительные леса с фасадов центрального шатра будут сняты, рассказал ИА REGNUM 18 января представитель пресс-службы государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в состав которого входит музей.

Дарья Драй ИА REGNUM Собор Воскресения Христова на Крови

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные леса на соборе Воскресения Христова на Крови

Собор Воскресения Христова был возведен в 1883—1907 гг. на месте смертельного ранения императора Александра II, авторы проекта — Альфред Парланд и архимандрит Игнатий (Малышев). В настоящий момент он является памятником федерального значения и филиалом государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные леса на соборе Воскресения Христова на Крови

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные леса на соборе Воскресения Христова на Крови

Дарья Драй ИА REGNUM Строительные леса на соборе Воскресения Христова на Крови

В июле 2017 года комитет по охране памятников выдал разрешение на проведение первого этапа реставрации собора — реставрации центральной главы — сроком до 8 марта 2018 года. Стоимость работ этого этапа — 78 млн рублей.

«В конце прошлого года (2020 года, — прим. ред.) основной этап работ на центральном шатре завершился. С отметки 81 метр леса разбираются до отметки 46 метров», —рассказал собеседник агентства.

Дарья Драй ИА REGNUM Расписной потолок в соборе Воскресения Христова на Крови

Дарья Драй ИА REGNUM Расписной потолок в соборе Воскресения Христова на Крови

Дарья Драй ИА REGNUM Убранство собора Воскресения Христова на Крови

Таким образом, реставраторы перейдут к выполнению работ на кровельной черепице, на которой установлено основание шатра.

«Постепенно, к концу 2021 года, планируем леса с шатра снять», — подытожил представитель музея.

Напомним, ранее сообщалось, что реставрационные работы в музее продлятся до 2025 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Иконостас собора Воскресения Христова на Крови

Дарья Драй ИА REGNUM Убранство собора Воскресения Христова на Крови