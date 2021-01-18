В музее-часовне Спаса на крови представили янтарную икону
В музее-часовне Спаса на крови в Санкт-Петербурге в крещенский Сочельник представили янтарную икону «Крещение Господне» в рамках выставки «Гимн солнечному камню. Янтарь Александра Крылова», передает корреспондент ИА REGNUM.
19 января православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение или Богоявление. Накануне праздника — в крещенский Сочельник, на выставке «Гимн солнечному камню. Янтарь Александра Крылова», проходящей в часовне-музее собора «Спас на крови», появится новый экспонат — монументальная икона «Крещение».
Икона размером 145 на 111 сантиметров создана из натурального балтийского янтаря художником Александром Крыловым. Фон выполнен методом мозаичного набора, фигуры — в технике рельефа, а нимбы декорированы гравированным орнаментом в технике инталии. Условный пейзаж набран из платин янтаря с природным рисунком, что придаёт работе особую декоративность.
Создавая икону, мастер янтарного искусства опирался на иконописные традиции школы Андрея Рублева, однако живописные приёмы были переосмыслены им применительно к совершенно иному материалу — балтийскому солнечному камню, способному одновременно и поглощать, и отдавать солнечный свет.
«Александр Крылов работал над созданием этого произведения год и смог завершить работу в канун праздника Крещения Господня», — рассказали в пресс-службе государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в состав которого входит музей.
Экспонат занял почётное место на выставке среди других монументальных икон, таких как Троица ветхозаветная, Спаситель на троне с предстоящими, святой благоверный великий князь Александр Невский, иконы Божьей Матери «Донская», «Иверская», «Владимирская», «Казанская», «Неувядаемый цвет» и других в музее-часовне Спаса на Крови. Увидеть его посетители музея смогут до 31 марта 2021 года.