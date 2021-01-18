В музее-часовне Спаса на крови в Санкт-Петербурге в крещенский Сочельник представили янтарную икону «Крещение Господне» в рамках выставки «Гимн солнечному камню. Янтарь Александра Крылова», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Икона из янтаря Крещение

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент иконы из янтаря Крещение

19 января православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение или Богоявление. Накануне праздника — в крещенский Сочельник, на выставке «Гимн солнечному камню. Янтарь Александра Крылова», проходящей в часовне-музее собора «Спас на крови», появится новый экспонат — монументальная икона «Крещение».

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент иконы из янтаря Крещение

Икона размером 145 на 111 сантиметров создана из натурального балтийского янтаря художником Александром Крыловым. Фон выполнен методом мозаичного набора, фигуры — в технике рельефа, а нимбы декорированы гравированным орнаментом в технике инталии. Условный пейзаж набран из платин янтаря с природным рисунком, что придаёт работе особую декоративность.

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент иконы из янтаря Крещение

Создавая икону, мастер янтарного искусства опирался на иконописные традиции школы Андрея Рублева, однако живописные приёмы были переосмыслены им применительно к совершенно иному материалу — балтийскому солнечному камню, способному одновременно и поглощать, и отдавать солнечный свет.

Дарья Драй ИА REGNUM Макет янтарной комнаты на выставке Гимн солнечному камню

Дарья Драй ИА REGNUM Макет янтарной комнаты на выставке Гимн солнечному камню

Дарья Драй ИА REGNUM Макет янтарной комнаты на выставке Гимн солнечному камню

«Александр Крылов работал над созданием этого произведения год и смог завершить работу в канун праздника Крещения Господня», — рассказали в пресс-службе государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в состав которого входит музей.

Дарья Драй ИА REGNUM Автор иконы из янтаря Крещение Александр Крылов

Дарья Драй ИА REGNUM Автор иконы из янтаря Крещение Александр Крылов

Экспонат занял почётное место на выставке среди других монументальных икон, таких как Троица ветхозаветная, Спаситель на троне с предстоящими, святой благоверный великий князь Александр Невский, иконы Божьей Матери «Донская», «Иверская», «Владимирская», «Казанская», «Неувядаемый цвет» и других в музее-часовне Спаса на Крови. Увидеть его посетители музея смогут до 31 марта 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Гимн солнечному камню

Дарья Драй ИА REGNUM Янтарная копия Исаакиевского собора

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Гимн солнечному камню