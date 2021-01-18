На столицу обрушились обильные снегопады и морозы. Общее количество осадков с начала января достигло 56 миллиметров, таким образом, месячная норма по осадкам перевыполнена уже на 33%, сообщили в центре «Фобос».

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в районе Москва-Сити

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в районе Москва-Сити

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в районе Москва-Сити

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в районе Москва-Сити

В связи со снегопадами на дороги города вывели колонны снегоуборочной техники. Ежедневно задействовано около 10 тыс. спецтехники и порядка 60 тыс. работников столичных коммунальных служб. В районе Москва-Сити во время сброса снега с крыш были перегорожены некоторые улицы. Объем выпавших осадков оказался столь велик, что в местах скопления собранного снега можно было наблюдать огромные сугробы в половину человеческого роста.

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в районе Москва-Сити

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в районе Москва-Сити

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в районе Москва-Сити

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в районе Москва-Сити

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 января в Москве и Московской области ожидаются сильные морозы. Температура воздуха составит до —24 градусов, а в ряде мест столбики термометров опустятся до —28 градусов.

Василий Иванов ИА REGNUM Уборка снега в районе Москва-Сити Василий Иванов