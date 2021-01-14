В Московской области дорожные и коммунальные службы переведены в усиленный режим работы в связи с продолжительным снегопадом, который начался с вечера 13 января и продолжался световой день. Фоторепортаж ИА REGNUM из Подмосковья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег еще метет

К вечеру в регионе выпало 20 процентов от месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова до 15 см, местами выше. На дорогах гололедица и возможны снежные заносы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на дорогах

В первую очередь снег убирают на проезжей части — вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта, а так же очищают подходы к остановкам. Мобилизовано максимальное число ресурсов, в том числе 19 тысяч дворников и дорожных рабочих и свыше 4,2 тысячи единиц спецтехники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на дорогах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорога вечером

«На дороги Подмосковья выведено свыше 2,6 тыс. единиц спецтехники, в том числе порядка 2 тыс. машин задействовано в уборке региональных и муниципальных дорог, более 600 — в уборке федеральных трасс», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Он так же отметил, что очищено более 20 тысяч километров областных дорог и работы продолжаются.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожки в парке чистят лопатой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Старый Новый год

Автомобилистов просят отказаться от поездки на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать чрезмерного транспортного потока.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожка через реку

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лыжники на реке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный мост

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры напоминает, что после снегопада в течение 5 часов убирают проезжую часть на дорогах с высокой интенсивностью движения, в течение 12 часов — на дорогах, где проезжает менее 200 автомобилей. Придомовые территории чистят в течение 6 часов после снегопада. А на тротуарах и пешеходных дорожках всех категорий уборка снега происходит в течение суток. Вывоз снега осуществляется за пять суток.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Яблоки в снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река