Анестезиолог-реаниматолог из волгоградской больницы №15 Людмила Преображенская и ее коллега кардиолог Татьяна Макарова входят в так называемую зону риска по коронавирусу: обе старше 65 лет. Несмотря на возраст, они работают в «красной зоне» и спасают пациентов с COVID-19. О врачебном долге, о страхе заболеть и лечении коварной инфекции, женщины рассказали Александре Донцовой.

Должна помогать

В Волгоградской области действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, исключение только для работающих пенсионеров. Людмиле Преображенской уже 70, но мысли о том, чтобы сидеть дома, когда в октябре больницу перепрофилировали под инфекционный госпиталь, даже не возникло.

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская

«В июне в реанимацию поступили пять человек с ковидом, и вся наша дежурная смена вместе с больными оказались закрытыми на двухнедельный карантин. А когда больница стала госпиталем, я посчитала, что должна работать, ведь врачей не хватает. Оставить коллег в еще меньшем количестве просто не смогла», — сказала Преображенская.

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская во время работы с пациентом в реанимационном отделении

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская во время работы с пациентом в реанимационном отделении

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская во время работы с пациентом в реанимационном отделении

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинская сестра реанимационного отделения за работой

Реанимационное отделение, где работает Преображенская, рассчитано на 34 пациента. По ее словам, сейчас коек гораздо больше, чем в «доковидное время». До октября их было всего девять. Практически все они заняты. И каждое ее дежурство в «красной зоне» начинается, как правило, с осмотра каждого больного, анализа его состояния, назначения лечения и так далее. Бывают и операции. Как говорят коллеги Преображенской, если именно она участвует в операции как анестезиолог, то такая медицинская процедура обязательно пройдет успешно.

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская во время работы с пациентом в реанимационном отделении

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимационного отделения больницы

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская во время работы с пациентом в реанимационном отделении

В реанимации находятся самые тяжелые пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, аппаратном дыхании, у которых не только ковидная пневмония, но есть и другие заболевания. Как говорит Преображенская, львиную долю реанимационных больных составляют диабетики и люди старшего возраста.

«Самое сложное и страшное в работе: не помочь. И в равной степени обидно и тяжело, если уходит пожилой или молодой человек. Не пропускать через себя так и не научилась», — говорит Преображенская.

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская

К счастью, признается Преображенская, спасать удается чаще:

«Был у нас молодой человек, очень полный, у него было более 80 процентов поражения легких. И мы с ним справились. Уходя из нашего отделения, он благодарил врачей и сказал, что работа у нас — врагу не пожелаешь».

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурные врач и медицинская сестра реанимационного отделения за работой

Александр Куликов ИА REGNUM Личные вещи больных отделения

За время дежурства Людмила Анатольевна делает три захода в «красную зону» по четыре часа. Работает, как положено, в защитном костюме, бахилах, маске, перчатках. Медики уже разработали свои «лайфхаки»: чтобы не запотевали очки — натирают их хозяйственным мылом, а чтобы не спадали бахилы, приматывают их скотчем. Преображенская называет в шутку себя и коллег головастиками.

«Заболеть я не боюсь. Тест показал у меня наличие антител, но меры предосторожности и на работе, и в быту, конечно, соблюдаю. В первую очередь нужно носить маски, мыть руки и не ходить в толпу» , — говорит врач.

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог Людмила Преображенская

На отдых нет времени

Заведующая кардиологическим отделением больницы №15 Татьяна Макарова в половине восьмого утра уже на рабочем месте. Когда закончится ее рабочий день, она и сама не знает. На ее попечении около 50 больных, которые в анамнезе имеют не только пневмонию, вызванную коронавирусом, но и сердечно-сосудистые заболевания. Каждого нужно осмотреть, понять — помогает ли лечение, сделать новые назначения.

Татьяне Александровне 67 лет, и она не относит себя к категории людей из зоны риска. Говорит, что медики любого возраста, работающие в «красной зоне», в равной степени могут заразиться COVID-19.

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова

«В силу возраста я могла отказаться от работы, когда больница стала инфекционным госпиталем. Но я больше 40 лет работаю в своем отделении, я просто не могу оставить свой коллектив в таких условиях. Это мой долг. Я всю жизнь в работе, и вдруг вот так сесть, когда у других колоссальная нагрузка, я так не могу», — говорит Макарова.

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова одевает защитный костюм перед выходом в «красную зону»

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова одевает защитный костюм перед выходом в «красную зону»

В «красной зоне» в защитной экипировке заведующая отделением проводит ежедневно до пяти часов, всё зависит от того, сколько новых больных поступило.

«Работы много и в «чистой зоне». Вышла из «красной зоны», садишься за бумаги — отчеты, истории болезней. Консилиумы, обсуждение тяжелых больных. Некогда отдыхать» , — сообщила Макарова.

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова во время работы

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова во время работы

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова во время работы

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова во время работы

Признается, что и дома редко удается отключиться от работы: часто другие врачи советуются с ней, присылают кардиограммы больных.

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова (в центре) во время работы

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова во время работы

По ее словам, сердечные заболевания протекают тяжелее на фоне коронавируса. И сейчас в ее отделении нет ни одного пациента, который бы лежал только с ковидной пневмонией, как это было в начале работы госпиталя. Основной контингент больных — люди старше 60 лет. И болезнь каждый переносит по-разному.

«Есть люди, которые имеют маленькую зону поражения легких и тяжело болеют, а есть наоборот — 80 процентов и выкарабкиваются, остаются живыми. У нас есть бабушки, которые в 93 года пошли домой» , — рассказывает Макарова.

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова во время работы

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинская сестра кардиологического отделения

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова (справа) во время работы

Татьяна Александровна надеется, что весной у врачей из инфекционных госпиталей станет меньше работы, к этому времени переболевшие и те, кто привьется от COVID-19, должны сформировать иммунную прослойку, и тогда вирус отступит.

«Если появится вакцина для людей моего возраста, я, скорее всего, привьюсь. Я уже пять лет делаю прививку от гриппа и не болею» , — говорит врач.

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова во время работы в реанимационном отделении

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова во время работы

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова во время работы