В Екатеринбурге прошёл фестиваль «Вифлеемская звезда» — фоторепортаж
8 января 2021
В Екатеринбурге завершился XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Он традиционно проводится возле Храма на Крови.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Храм на Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Храм на Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Храм на Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Алексей Колчин ИА REGNUM
XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»