В Екатеринбурге завершился XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Он традиционно проводится возле Храма на Крови.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм на Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм на Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм на Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Алексей Колчин ИА REGNUM XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Алексей Колчин ИА REGNUM XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Алексей Колчин ИА REGNUM XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Алексей Колчин ИА REGNUM XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Алексей Колчин ИА REGNUM XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Алексей Колчин ИА REGNUM XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Алексей Колчин ИА REGNUM XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Алексей Колчин ИА REGNUM XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Алексей Колчин ИА REGNUM XV фестиваль-конкурс ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»