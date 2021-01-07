В Свердловской области прошёл Праздник валенка. Он состоялся 6 января в селе Арамашево на территории Алапаевского района.

Алексей Колчин ИА REGNUM Село Арамашево

Алексей Колчин ИА REGNUM Казанская церковь

Алексей Колчин ИА REGNUM Казанская церковь

Алексей Колчин ИА REGNUM Природа около села Арамашева

Каждый год это мероприятие собирает более тысячи людей из разных городов. В программе 2021 года были народное гулянье «Валенок 2021», хоккей в валенках, межрегиональный открытый фестиваль творчества коренных народов Урала и т.д. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Хоровод в валенках

Алексей Колчин ИА REGNUM Катание на санях

Алексей Колчин ИА REGNUM Катание на санях

Алексей Колчин ИА REGNUM Старинная изба

Алексей Колчин ИА REGNUM Катание на санях

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздник Валенка

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздник Валенка

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздник Валенка

Алексей Колчин ИА REGNUM Гости примеряют валенки

Алексей Колчин ИА REGNUM Хоровод в валенках

Алексей Колчин ИА REGNUM Горячие самовары

Алексей Колчин ИА REGNUM Гулянья

Алексей Колчин ИА REGNUM Замороженная щука

Алексей Колчин ИА REGNUM Народные гуляния

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничная ярмарка

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничная ярмарка

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничная ярмарка

Алексей Колчин ИА REGNUM Посетители на ярмарке

Алексей Колчин ИА REGNUM Экспозиция орудий труда

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничная ярмарка