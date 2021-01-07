На Урале прошёл Праздник валенка — фоторепортаж
7 января 2021
В Свердловской области прошёл Праздник валенка. Он состоялся 6 января в селе Арамашево на территории Алапаевского района.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Село Арамашево
Алексей Колчин ИА REGNUM
Казанская церковь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Казанская церковь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Природа около села Арамашева
Каждый год это мероприятие собирает более тысячи людей из разных городов. В программе 2021 года были народное гулянье «Валенок 2021», хоккей в валенках, межрегиональный открытый фестиваль творчества коренных народов Урала и т.д. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоровод в валенках
Алексей Колчин ИА REGNUM
Катание на санях
Алексей Колчин ИА REGNUM
Катание на санях
Алексей Колчин ИА REGNUM
Старинная изба
Алексей Колчин ИА REGNUM
Катание на санях
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздник Валенка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздник Валенка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздник Валенка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гости примеряют валенки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоровод в валенках
Алексей Колчин ИА REGNUM
Горячие самовары
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гулянья
Алексей Колчин ИА REGNUM
Замороженная щука
Алексей Колчин ИА REGNUM
Народные гуляния
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничная ярмарка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничная ярмарка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничная ярмарка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Посетители на ярмарке
Алексей Колчин ИА REGNUM
Экспозиция орудий труда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничная ярмарка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничная ярмарка