Праздничная встреча православного Рождества состоялась в ночь с 6 на 7 января в храмах Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Богослужения проходили с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением безопасной дистанции, а пожилых прихожан в этот раз попросили остаться дома, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождество Христово в Казанском кафедральном соборе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Центром рождественских торжеств традиционно стал Казанский кафедральный собор. В этом храме митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил великое повечерие, утреню и Божественную литургию, ему сослужили чины епархии и клирики самого собора.

Дарья Драй ИА REGNUM Проекция в виде иконы Казанской Божьей Матери на Казанском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Световая проекция в виде иконы Казанской Божьей Матери на Казанском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественский вертеп у Казанского собора

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественский вертеп у Казанского собора

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественский вертеп у Казанского собора

«Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский, депутат Госдумы Михаил Романов», — сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии.

Дарья Драй ИА REGNUM Депутат Госдумы Михаил Романов (слева), губернатор Александр Беглов и глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров

После чтения Евангелия митрополит Варсонофий огласил рождественское послание главы РПЦ, патриарха Кирилла, в котором предстоятель особое внимание уделил отношению церкви к борьбе с пандемией.

Кстати, маски тем верующим, у кого их не было, в Казанском соборе выдавали бесплатно.

Дарья Драй ИА REGNUM Служитель с масками для прихожан в Казанском соборе

Поздравление самого правящего архиерея клирикам, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской митрополии прочитал протоиерей Сергий Куксевич.

«Мы приобрели новый опыт молитвы вне храма и тем самым убедились в том, как надо ценить наши храмы и храмовое богослужение, с какой заботой относиться к великолепным монастырям и церквям Северной столицы, связывающим нашу молитву с пламенем веры многих поколений христиан, живших здесь до нас», — отметил в своем поздравлении митрополит Варсонофий.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка во время Рождественского богослужения в Казанском соборе

Также он напомнил, что в 2021 году РПЦ «с особой тожественностью, достойной светлого праздника», отметит 800-летие со дня рождения небесного покровителя Петербурга, святого благоверного князя Александра Невского.

После этого в Казанском соборе были пропеты тропарь, кондак и величание празднику Рождества Христова, а в завершение митрополит Варсонофий обратился к верующим с проповедью.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождество Христово в Казанском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова

Пресс-служба Смольного распространила поздравление губернатора Александра Беглова с Рождеством Христовым по православному календарю.

«Праздник Рождества всегда был по-особенному любим петербуржцами. Ему посвящены многие храмы. Недавно в нашем городе завершено воссоздание замечательного Храма Рождества Христова на Песках», — отметил градоначальник.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Казанском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Варсонофий во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова

Беглов подчеркнул, что «сегодня весь мир переживает испытания, которых не было на памяти последних поколений», и в такие дни всем «нужны внимание к ближнему и духовные силы».

Губернатор пожелал всем «счастливых и радостных рождественских дней, крепкого здоровья, благополучия».

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва ребенка в Казанском соборе

Добавим, что 7 января в 16:45 мск митрополит Варсонофий совершит великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.