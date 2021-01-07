Рождество в Петербурге встретили с надеждой на избавление от пандемии: фото
Праздничная встреча православного Рождества состоялась в ночь с 6 на 7 января в храмах Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Богослужения проходили с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением безопасной дистанции, а пожилых прихожан в этот раз попросили остаться дома, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом.
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Центром рождественских торжеств традиционно стал Казанский кафедральный собор. В этом храме митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил великое повечерие, утреню и Божественную литургию, ему сослужили чины епархии и клирики самого собора.
«Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский, депутат Госдумы Михаил Романов», — сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии.
После чтения Евангелия митрополит Варсонофий огласил рождественское послание главы РПЦ, патриарха Кирилла, в котором предстоятель особое внимание уделил отношению церкви к борьбе с пандемией.
Кстати, маски тем верующим, у кого их не было, в Казанском соборе выдавали бесплатно.
Поздравление самого правящего архиерея клирикам, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской митрополии прочитал протоиерей Сергий Куксевич.
«Мы приобрели новый опыт молитвы вне храма и тем самым убедились в том, как надо ценить наши храмы и храмовое богослужение, с какой заботой относиться к великолепным монастырям и церквям Северной столицы, связывающим нашу молитву с пламенем веры многих поколений христиан, живших здесь до нас», — отметил в своем поздравлении митрополит Варсонофий.
Также он напомнил, что в 2021 году РПЦ «с особой тожественностью, достойной светлого праздника», отметит 800-летие со дня рождения небесного покровителя Петербурга, святого благоверного князя Александра Невского.
После этого в Казанском соборе были пропеты тропарь, кондак и величание празднику Рождества Христова, а в завершение митрополит Варсонофий обратился к верующим с проповедью.
Пресс-служба Смольного распространила поздравление губернатора Александра Беглова с Рождеством Христовым по православному календарю.
«Праздник Рождества всегда был по-особенному любим петербуржцами. Ему посвящены многие храмы. Недавно в нашем городе завершено воссоздание замечательного Храма Рождества Христова на Песках», — отметил градоначальник.
Беглов подчеркнул, что «сегодня весь мир переживает испытания, которых не было на памяти последних поколений», и в такие дни всем «нужны внимание к ближнему и духовные силы».
Губернатор пожелал всем «счастливых и радостных рождественских дней, крепкого здоровья, благополучия».
Добавим, что 7 января в 16:45 мск митрополит Варсонофий совершит великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.