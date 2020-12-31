Екатеринбург встречает 2021 год в новогоднем убранстве. Пандемия пандемией, но праздник никуда не делся. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новогодний марафон-2020: в ожидании праздника»

Алексей Колчин. ИА REGNUM Парк Маяковского. Екатеринбург

Алексей Колчин. ИА REGNUM Каток у башни Исеть

Алексей Колчин. ИА REGNUM Около Синара-центра

Алексей Колчин. ИА REGNUM Около управления ЖД

Алексей Колчин. ИА REGNUM Около управления ЖД

Алексей Колчин. ИА REGNUM Около управления ЖД