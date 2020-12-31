Новогоднее убранство Екатеринбурга: фоторепортаж
31 декабря 2020
Екатеринбург встречает 2021 год в новогоднем убранстве. Пандемия пандемией, но праздник никуда не делся. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Новогодний марафон-2020: в ожидании праздника»
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Парк Маяковского. Екатеринбург
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Каток у башни Исеть
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Около Синара-центра
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Около управления ЖД
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Около управления ЖД
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Около управления ЖД
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Проспект Ленина