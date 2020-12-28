Городские службы завершают украшение города перед новогодними праздниками. Столица вновь засверкала сказочными узорами и пестрыми огнями, предвещающими скорое наступление одного из главных праздников в стране, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новогодний марафон-2020: в ожидании праздника»

Василий Иванов ИА REGNUM Музей-заповедник Царицыно

Василий Иванов ИА REGNUM Музей-заповедник Царицыно

Василий Иванов ИА REGNUM Музей-заповедник Царицыно

Василий Иванов ИА REGNUM На Арбате

Василий Иванов ИА REGNUM На Арбате

Василий Иванов ИА REGNUM На Арбате

По традиции главными символами торжеств стали ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами, под которыми располагаются светящиеся цифры 2021. Выделять дополнительные средства в этом году не стали. По заявлению заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, было принято решение использовать обновленные конструкции и символику прошлых лет.

Василий Иванов ИА REGNUM На Лубянской площади

Василий Иванов ИА REGNUM На Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM На Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM На Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM На Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM На Манежной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Площадь Киевского вокзала

Василий Иванов ИА REGNUM Площадь Киевского вокзала

Василий Иванов ИА REGNUM Площадь Киевского вокзала

Василий Иванов ИА REGNUM Площадь Киевского вокзала

На Тверской и Пушкинской площадях снова красуются ажурные световые арки. На Манежной установлен праздничный комплекс, который венчает ёлка высотой около 12 метров. Её украсили красными и золотыми шарами, гирляндами. На площади перед Киевским вокзалом создана световая инсталляция в виде небольшого Санкт-Петербурга. В музее-заповеднике Царицыно посетителей встречает особенная новогодняя сказка: здесь можно прокатиться в сверкающей карете или погулять около высокой пестрой ели, возле которой несет караул гвардия Щелкунчиков.

Василий Иванов ИА REGNUM На Театральной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Площадь Киевского вокзала

Василий Иванов ИА REGNUM На Театральной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Парк Горького