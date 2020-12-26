Реконструкцию спектакля «Вишневый сад» показал МХАТ имени М. Горького на большой сцене. Фоторепортаж ИА REGNUM из театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Большова в роли Раневской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция спектакля «Вишневый сад»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мария Следнева и Елена Коробейникова

Воссоздание постановки В. И. Немировича-Данченко «Вишневый сад» — спектакль, основанный на постановке Сергея Данченко 1988 года. Режиссер реконструкции В. В. Клементьев, который много лет сам играл Лопатина на сцене МХАТ. В этой постановке сохранена сценография художника Владимира Серебровского. Классическая сценография погружает зрителя в атмосферу происходящих на сцене событий.

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Главную роль Раневской исполняет заслуженная артистка России Анна Большова, звезда Ленкома, сыгравшая Кончиту в «Юноне и Авось» и Анну Болейн в «Королевских играх», а Фирса в реконструкции играет народный артист России Геннадий Кочкожаров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция спектакля «Вишневый сад»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Устинов и Анна Большова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Руслан Маликов в роли Гаева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция спектакля «Вишневый сад»

«Мы не копируем спектакль, а хотим по-новому осмыслить текст. Это не значит, что мы все перечёркиваем, но то, что было актуально для 1988 года, когда шла перестройка и стали меняться актерские техники и способы работы над ролью в сторону визуальной условленности — к 2020 году перестало быть таковым. Мы делаем абсолютно традиционный психологический театр», — говорит народный артист России и режиссёр МХАТ им. М. Горького Валентин Клементьев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Большова в роли Раневской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Большова и Геннадий Кочкожаров

Принципиальные решения режиссера, чтобы в спектакле играли молодые артисты, чтобы их возраст соответствовал возрасту чеховских персонажей. В постановке есть актуальность, и она диктует необходимость продления жизни спектаклю, отмечает режиссер реконструкции Валентин Клементьев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция спектакля «Вишневый сад»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба продана

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция спектакля «Вишневый сад»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкция спектакля «Вишневый сад»

Пьеса Чехова была написана в 1899 году. Премьера прошла за несколько месяцев до смерти писателя и за год до революции 1905 года. Как произносится слово «Черешневый», так и пьеса — должна называться «Вишневый сад» с ударением на «и». Но это о том, какой сад, из чего он, это о материальном. Это о времени, о родном гнезде, о цвете воздуха, о ностальгии по юности и чистоте. Старое уходит, а новое берет нахрапом, без сантиментов и мягкотелости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Валентин Клементьев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эдуард Бояков