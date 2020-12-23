Подмосковные города украсили яркой иллюминацией, цветными гирляндами и установили световые конструкции. Фоторепортаж ИА REGNUM с новогодних улиц.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Новогодняя елка в центре площади
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Световая конструкция на улице города
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Световая конструкция на улице города

Нарядные елки установлены на центральных площадях города. Большие ели украшены светящимися большими игрушками и длинными гирляндами огоньков. Также можно встретить животных, шары и ели, полностью сделанные из световой проволоки, красиво расставленные по городским и парковым аллеям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Световая инсталляция

В доступных местах установлено множество инсталляций, рядом с которыми можно сделать памятную фотографию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Световая инсталляция

Новогодняя атмосфера чувствуется во многих дворах многоэтажных домов, жители которых совместно с ЖКХ украсили их к наступающему празднику.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снеговик из живых цветов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Новогодняя витрина магазина
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Новогодняя витрина магазина
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Новогодняя елка

Оконные стекла домов расписаны морозными узорами при помощи краски или украшены бумажными сказочными силуэтами. А комнату за стеклом уютно подсвечивают разноцветные огоньки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Новогодняя гирлянда
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Украшение дворов

Магазины сделали панорамную роспись окон, а если не нашлось местного художника среди сотрудников, то в помощь идут готовые новогодние открытки больших форматов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Разноцветная гирлянда
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
С Новым годом!