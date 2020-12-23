Подмосковные города украсили яркой иллюминацией, цветными гирляндами и установили световые конструкции. Фоторепортаж ИА REGNUM с новогодних улиц.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка в центре площади

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Световая конструкция на улице города

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Световая конструкция на улице города

Нарядные елки установлены на центральных площадях города. Большие ели украшены светящимися большими игрушками и длинными гирляндами огоньков. Также можно встретить животных, шары и ели, полностью сделанные из световой проволоки, красиво расставленные по городским и парковым аллеям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Световая инсталляция

В доступных местах установлено множество инсталляций, рядом с которыми можно сделать памятную фотографию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Световая инсталляция

Новогодняя атмосфера чувствуется во многих дворах многоэтажных домов, жители которых совместно с ЖКХ украсили их к наступающему празднику.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снеговик из живых цветов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя витрина магазина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя витрина магазина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

Оконные стекла домов расписаны морозными узорами при помощи краски или украшены бумажными сказочными силуэтами. А комнату за стеклом уютно подсвечивают разноцветные огоньки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя гирлянда

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Украшение дворов

Магазины сделали панорамную роспись окон, а если не нашлось местного художника среди сотрудников, то в помощь идут готовые новогодние открытки больших форматов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разноцветная гирлянда