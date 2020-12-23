Новогодние огни: Подмосковье украсили яркой иллюминацией — фоторепортаж
Подмосковные города украсили яркой иллюминацией, цветными гирляндами и установили световые конструкции. Фоторепортаж ИА REGNUM с новогодних улиц.
Нарядные елки установлены на центральных площадях города. Большие ели украшены светящимися большими игрушками и длинными гирляндами огоньков. Также можно встретить животных, шары и ели, полностью сделанные из световой проволоки, красиво расставленные по городским и парковым аллеям.
В доступных местах установлено множество инсталляций, рядом с которыми можно сделать памятную фотографию.
Новогодняя атмосфера чувствуется во многих дворах многоэтажных домов, жители которых совместно с ЖКХ украсили их к наступающему празднику.
Оконные стекла домов расписаны морозными узорами при помощи краски или украшены бумажными сказочными силуэтами. А комнату за стеклом уютно подсвечивают разноцветные огоньки.
Магазины сделали панорамную роспись окон, а если не нашлось местного художника среди сотрудников, то в помощь идут готовые новогодние открытки больших форматов.