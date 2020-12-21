В Санкт-Петербурге впервые с 2013 года на Дворцовой площади поставили живую новогоднюю ель. После того как ее украсили игрушками и расцветили гирляндами, 25-метровая ёлка оказалась в центре внимания петербуржцев и гостей города.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

Напомним, дерево для украшения главной площади Петербурга нашли вблизи деревни Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти. 12-тонную ель со всеми предосторожностями доставили в Петербург в ночь на 8 декабря, после чего специальная бригада занялась ее украшением.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

Кроме того, вокруг «главной героини» новогоднего праздника разместили еще более двух десятков ёлочек поменьше, которые создают лесное настроение и радуют хвойным ароматом.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Украшения на новогодней ели на Дворцовой площади

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», для украшения ёлки использовано пять тысяч метров светодиодных гирлянд, 300 метров гирлянд с лампочками в ретростиле, а на верхушке — впервые после многолетнего перерыва — установлена новогодняя пятиконечная звезда.

Дарья Драй ИА REGNUM Двуглавые орлы на фоне новогодней ели

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

Как рассказали в городском центре рекламы и праздничного оформления, для оформления ёлки на Дворцовой выбран стиль 1950—1960-х годов, хорошо знакомый по советским мультфильмам.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на Дворцовой площади

«Всего использовано порядка 300 игрушек: снеговики Щелкунчик, лошадки, шары, также гирлянды, серпантин», — отмечает телеканал.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя почта

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди у новогодней ели

Напомним, что решение об установке живой ели было принято по результатам народного голосования. В конце такого тяжелого года петербуржцы проголосовали за естественность главного символа праздника.

По завершении новогодних каникул из ствола ёлки сделают подарки для воспитанников детских домов.