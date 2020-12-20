На Манежной площади и прилегающих улицах в центре Санкт-Петербурга открылась Рождественская ярмарка.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя елка на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

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Из-за действующих в городе ограничительных мер в период пандемии формат этого новогоднего мероприятия, которое проводится в городе уже в 15-й раз, значительно поменялся.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Елочные игрушки на Рождественской ярмарке

Дарья Драй ИА REGNUM Елочные игрушки на Рождественской ярмарке

В частности, на ярмарке нет ставших традиционными катка с искусственным льдом и карусели, притягивавших тысячи детей и взрослых.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Елочные игрушки на Рождественской ярмарке

Также отменили музыкальную и развлекательную программу ярмарки, чтобы избежать большого скопления людей перед сценой. Не будет в этом году ни торжественных мероприятий, ни гуляний.

Дарья Драй ИА REGNUM Елочные игрушки на Рождественской ярмарке

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в этот раз на ярмарке работают только торговые павильоны, а точки общепита обслуживают посетителей исключительно в режиме навынос — посидеть за уличными столиками на ярмарке в эти праздники не получится.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Всего на ярмарке организовано 118 торговых мест, из них 35 выделено под общепит. На ярмарку со своими товарами приехали производители из десяти регионов страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа солений

Дарья Драй ИА REGNUM Керамические игрушки

Дарья Драй ИА REGNUM Грибы на продажу

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа новогодних сувениров

Оформление ярмарки в этом году сделано в стиле новогодней сказки Гофмана «Щелкунчик».

Дарья Драй ИА REGNUM Прошлогодние мыши на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Прошлогодние мыши на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Прошлогодние мыши на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в день открытия на ярмарку пришло достаточно много горожан, но заметно меньше, чем в предыдущие годы.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Всем посетителям предписано использовать на ярмарке средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Однако основная часть пришедших пренебрегает масками, хотя периодически раздается звуковое объявление с напоминанием о необходимости использовать СИЗ.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя елка на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге

При это, надо отдать должно организаторам, продавцы и другие работники ярмарки — почти все в масках.

Дарья Драй ИА REGNUM Керамические игрушки

Новогодняя ярмарка будет работать ежедневно с полудня и до девяти часов вечера, по 10 января 2021 года включительно, на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улице.