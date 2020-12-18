В Москве завершил свою работу Международный ремесленный конгресс. В 2020 году мероприятие прошло в смешанном режиме — онлайн и офлайн.

В рамках конгресса с 7 по 11 декабря прошла Российская неделя лучших региональных НХП-практик, где регионы в режиме онлайн смогли продемонстрировать свои лучшие практики. С 12 по 15 декабря прошла Российская неделя народных художественных промыслов в Москве, на которой обсудили развитие традиционных ремесел, коллаборации между организациями НХП и дизайнерами и художниками, и многие другие вопросы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пленарное заседание Международного ремесленного конгресса в ГУМе

Дарья Антонова ИА REGNUM Пленарное заседание Международного ремесленного конгресса

Дарья Антонова ИА REGNUM Пленарное заседание Международного ремесленного конгресса

Из-за сложной эпидемиологической ситуации большая часть мероприятий проходила в онлайн формате. Несмотря на это, в конгрессе приняли участие более 1,5 тысяч человек. Прямые трансляции заседаний ежедневно велись на сайте конгресса, кроме того, была открыта виртуальная экспозиция изделий народных художественных промыслов, которая будет доступна до 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пленарное заседание Международного ремесленного конгресса

Дарья Антонова ИА REGNUM Пленарное заседание Международного ремесленного конгресса

14 декабря в ГУМе состоялось пленарное заседание «Народные художественные промыслы как национальное достояние и ресурс развития: ответы на современные запросы». На мероприятии присутствовали заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, в режиме онлайн к беседе подключились и другие представители органов власти, профильных министерств и ведомств. Эксперты обсудили современные вызовы в области народных художественных промыслов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Галина Карелова

«Включение различных структур власти и гражданского общества в совместную работу по поддержке народных художественных промыслов поможет вывести эту креативную индустрию на более высокий уровень и будет способствовать ее процветанию. Сегодня многие предприятия сферы народных художественных промыслов не могут самостоятельно справиться с экономическими трудностями. Поэтому так важна поддержка, которую оказывает этим организациям Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Перед ремесленными и творческими организациями стоит множество вопросов: где взять кредит, как решить вопрос с арендой, а самое главное — где реализовывать продукцию. Замечательно, что Международный ремесленный конгресс дал возможность мастерам и ремесленникам из дальних регионов России заявить о себе и представить изделия своих промыслов в главном магазине страны», — отметила во время вступительной речи Галина Карелова.

Ключевой темой конгресса стала подготовка законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О народных художественных промыслах». На необходимость изменений обратила внимание Гульназ Кадырова:

Дарья Антонова ИА REGNUM Гульназ Кадырова

«Сегодня народные художественные промыслы — это часть креативной индустрии и креативной экономики. И в современных условиях народные художественные промыслы рассматриваются не только как элемент наследия, который необходимо сохранять, но и как эффективный ресурс развития, позволяющий развивать российскую идентичность, формировать на своей основе региональные бренды и новые продукты креативных индустрий. Законодательная база должна отвечать актуальным потребностям времени. Мы должны защитить авторские права наших производителей и обеспечить не только сохранение и развитие народных промыслов, но и возрождение тех, которые были утрачены за последнее столетие».

Дарья Антонова ИА REGNUM Павильоны с товарами народных промыслов в ГУМе

Дарья Антонова ИА REGNUM Павильоны с товарами народных промыслов в ГУМе

Во время проведения Российской недели народных художественных промыслов на новогодней ярмарке в ГУМе открылись павильоны с товарами народных промыслов, среди которых: необычные ёлочные игрушки, кружево, оригинальные украшения и многое другое. Кроме того, на ГУМ-катке прошла развлекательная анимационная программа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павильоны с товарами народных промыслов в ГУМе

По завершении Международного ремесленного конгресса-2020 заместитель директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Лилия Нургатина отметила: «В этом году обстоятельства заставили нас изменить формат Конгресса и провести его в гибридном формате — онлайн и офлайн. Однако мы видим, что эта форма оказалась невероятно удачной: аудитория мероприятия расширилась, теперь в Конгрессе участвует вся страна, к нам смогли присоединиться многие регионы и наши международные партнеры, за что им огромное спасибо. В следующем году мы этот формат сохраним. Благодарим коллег и партнеров за плодотворную работу, интересные доклады и вклад каждого из вас в дело сохранения и развития народных художественных промыслов».

Организатором мероприятия выступил Минпромторг России, стратегическим партнером — Санкт-Петербургский международный ремесленный конгресс при участии Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Ассоциации ведущих производителей НХП.