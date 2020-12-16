Подмосковные магазины известных продуктовых сетей предлагают товар в различном ассортименте и в различной весовой упаковке. Чтобы определить среднюю стоимость за килограмм, нужно применить вычисления, но это делает далеко не каждый покупатель. Сколько же в реальности стоит товар и каково качество этого товара, для многих остается еще той задачкой.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты — все новости»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет «Глобус»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет «Глобус». Колбаса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет «Глобус». Хлеб

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Батон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб в ассортименте разных производителей

Цены на социально значимые продуктовые товары в фоторепортаже ИА REGNUM в сетевых гипермаркетах «Глобус», «Перекресток», «Да!», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка» на 15 декабря 2020 года.

Практически все цены написаны на ценниках на копейку ниже круглой суммы. Это всеми используемый, давно привычный и действенный маркетинговый ход снижения цены для глаза покупателя, но не для кошелька. Кроме этого, упаковка может выглядеть как килограммовая или литровая, при этом вес содержимого может быть меньше — 900 или 800 грамм. Хлеб, муку, яйца, масло растительное и сливочное, гречку, рис, колбасу, овощи и фрукты можно найти в ассортименте во всех магазинах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Яблоки

Наталья стрельцова ИА REGNUM Крупы в ассортименте

У сети магазинов «Глобус» есть свое производство. Хлеб выпекают в мини-пекарне при магазине. Также продают хлеб других производителей в ассортименте: в разной весовой и ценовой категориях. Стоимость батона от 16 рублей за 359 грамм, ржаного хлеба от 20 рублей за 350 грамм. Продается также хлеб других производителей в заводской фасовке: «Дарницкий» (340 грамм) — 25 рублей, «Столичный», «Черёмушки» (330 грамм) — 26 рублей, батон с отрубями «Коломенское» (300 грамм) — 35 рублей, есть акционный товар по 29 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Яйца

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масло сливочное

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масло растительное

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масло растительное

Стоимость яиц в упаковке по 20 штук от 152 до 208 рублей за упаковку, а по 30 штук — от 212 до 249 рублей за упаковку. Десяток яиц — от 81 рубля. Сахар-рафинад стоит 89 рублей за килограмм. Сахар-песок — 249 руб за 5 кг, а за 10 кг — 499 руб. Мука фирменной марки «Глобус» стоит 39 рублей за кг. Пшеничная мука других производителей стоит от 42 рублей за 2 кг до 79−109 рублей за двухкилограммовую упаковку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сахар-песок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет «Глобус»

Масло сливочное (200 грамм) стоит от 99 рублей, 119 рублей, 149 рублей. Масло подсолнечное в таре 1 литр стоимостью от 104 рублей до 140 рублей. Пятилитровая упаковка масла — 569 рублей и 659 рубля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макаронные изделия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макаронные изделия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дешевые макароны

Макаронные изделия в ассортименте в упаковке по 450 грамм от 44 рублей, можно найти марку дешевого товара от 14 рублей за 400 грамм. Макароны упакованы по 400 грамм, 450 грамм, 500 грамм по цене от 49 рублей до 58 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гречневая круппа

Гречка стоит 66 рублей за упаковку в 900 грамм и 57 рублей — за 800 грамм. Рисовая крупа (900 грамм) от 64 рублей до 108 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет «Глобус»

Социальная скидка 5% по карте в магазине действует с 8 до 13 часов.

Наталья стрельцова ИА REGNUM Сеть «Перекресток»

В сети магазинов «Перекресток» хлеб «Дарницкий» (700 грамм) стоимостью 41 рубль, хлеб «Столичный» (650 грамм) — 39 рублей, «Литовский» (450 грамм) — 97 рублей. Батон нарезной (400 грамм) — 34 рубля, далее ценовой ряд доходит до 61 рубля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ржаной хлеб

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб в ассортименте в магазине «Перекресток»

Мука (1 кг) — от 53 рублей до 74 рублей, а упаковка в 2 кг — от 47 рублей до 99 рублей. Сахар за килограмм — от 51 рубля до 64 рублей. Упаковка (750 грамм) — 97 рублей. Цена масла растительного в упаковке по 500 грамм доходит до 73 рублей, а 900 грамм — до 83−129 рублей. Десяток яиц — от 61 до 84 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сеть «Перекресток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Растительное масло

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сеть «Перекресток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сеть «Перекресток»

За упаковку макарон от 400 грамм цена начинается от 15 рублей, 390 грамм — 34 рубля, 45 рублей, и 500 грамм — от 52 рублей. Гречневая крупа в основном упакована по 900 грамм — от 99 рублей. Упаковка риса в 900 грамм — от 99 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макароны в магазине «Перекресток»

Цена за килограмм овощей составляет: огурцы — от 149 рублей, картофель — от 29 рублей, яблоки — от 89 до 129 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрукты в магазине «Перекресток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбасы в магазине «Перекресток»

Цена за колбасу «Докторскую» начинается от 73 рублей за 100 грамм, 319 рублей — за 500 грамм, акционная цена на шпикачки составляет 29 рублей за 100 грамм. Хлеб (300 грамм) — от 34 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Перекресток»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Да!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капуста и картофель

Магазины сети «Да!» и сети «Дикси» имеют свое производство и продают свежевыпеченный хлеб весом от 200 до 350 грамм. И по цене он не сравним с заводским, который весит от 400 до 700 грамм. Цена ржаного хлеба составляет от 28 рублей до 43 рублей, а батона от 27 рубля до 56 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Да!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Да!»

Сахар-песок в «Магните» продается по цене 45 рублей за килограмм. Мука от 74 рублей за килограмм. В сети «Дикси» цена сахара составляет 50 рублей, а мука продается по акции со скидкой 29 и 42 процента и составляет 84 рубля и 54 рубля соответственно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Магнит»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Магнит»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мука в магазине «Магнит»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мука в магазине «Дикси»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сахар в магазине «Дикси»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мука и сахар в магазине «Дикси»

Цена на мандарины в сети «Пятерочка» составляет 69 рублей за килограмм, а на мандарины в магазине «Дикси» — 79 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Дикси»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Дикси»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Пятерочка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масло растительное

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масло растительное в магазине «Пятерочка»

После похода по магазинам и сравнения цен можно понять волонтеров, которые закупают продукты и доставляют их на дом пенсионерам: не все готовы выискивать самую выгодную цену, как это обычно делают пенсионеры, чтобы сэкономить. Поэтому средний ценник на обычный набор покупок в одном магазине будет гораздо выше, если экономить время на поход по разным магазинам в поисках более выгодной цены товара.