В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Гражданская панихида прошла в Московском театре «Современник», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»

Несмотря на эпидемию коронавируса, родные Гафта решили провести открытую панихиду, чтобы многочисленные поклонники артиста смогли проводить его в последний путь. Вход в театр был возможен только в маске, пришедших просили соблюдать дистанцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»

Дарья Антонова ИА REGNUM Семья и друзья Валентина Гафта

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»

Проститься с любимым актёром пришли сотни поклонников, деятели культуры, коллеги и представители власти. На траурной церемонии присутствовали актёры Сергей Гармаш, Евгений Герасимов, Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Леонид Роберман, Игорь Золотовицкий, Лия Ахеджакова, певцы Александр Розенбаум и Григорий Лепс, а также родственники и близкие друзья. Телеграммы со словами соболезнования в адрес семьи и театра направили президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. Церемония прощания завершилась продолжительными аплодисментами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Родные и близкие у гроба Валентина Гафта

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»

Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт сыграл в десятках отечественных кинолент, среди которых «Гараж», «Чародеи», «Забытая мелодия для флейты», «О бедном гусаре замолвите слово…» и другие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Ветров

Дарья Антонова ИА REGNUM Авангард Леонтьев

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»

Напомним, Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-году жизни. Артист так и не смог восстановиться после перенесённого в 2019 году инсульта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гроб с телом Валентина Гафта

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»

Дарья Антонова ИА REGNUM Поклонники простились с Гафтом под продолжительные аплодисменты

Дарья Антонова ИА REGNUM Никас Сафронов

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Валентином Гафтом в Московском театре «Современник»

Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актёрами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.