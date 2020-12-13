В Екатеринбурге 13 декабря простились с митрополитом Кириллом и приветствовали нового — епископа Евгения. Богослужение прошло 13 декабря в Храме-на-Крови.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Кирилл и епископ Евгений
Алексей Колчин ИА REGNUM
Свод Храма на Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Храм на Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
На стенах Храма на Крови

Служба состоялась при большой стечении верующих. В храме были также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Митрополит пожелал епископу долгого и благодатного служения на уральской земле. Также он поблагодарил Куйвашева и отметил, что за последние годы «мы сдружились все». Губернатор ответил словами благодарности и выразил уверенность в том, что Кирилл будет трудиться на новом месте столь же плодотворно «на благо нашей православной веры».

Алексей Колчин ИА REGNUM
В ожидании литургии
Алексей Колчин ИА REGNUM
В ожидании литургии
Алексей Колчин ИА REGNUM
В ожидании литургии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сестра милосердия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков
Алексей Колчин ИА REGNUM
В ожидании литургии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Молебен на начало доброго дела
Алексей Колчин ИА REGNUM
Молебен на начало доброго дела
Алексей Колчин ИА REGNUM
Молебен на начало доброго дела

Также он поздравил епископа Евгения с назначением на пост главы митрополии, пожелал успехов выразил надежду на то, что у него всё получится.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Молебен на начало доброго дела
Алексей Колчин ИА REGNUM
Молебен на начало доброго дела
Алексей Колчин ИА REGNUM
Молебен на начало доброго дела
Алексей Колчин ИА REGNUM
Молебен на начало доброго дела
Алексей Колчин ИА REGNUM
Архиерейская Божественная литургия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Кирилл
Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Кирилл

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл назначен митрополитом в Казань. На его место во главе Екатеринбургской митрополии определён епископ Евгений.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
Алексей Колчин ИА REGNUM
Епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений