В Екатеринбурге 13 декабря простились с митрополитом Кириллом и приветствовали нового — епископа Евгения. Богослужение прошло 13 декабря в Храме-на-Крови.

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл и епископ Евгений

Алексей Колчин ИА REGNUM Свод Храма на Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм на Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM На стенах Храма на Крови

Служба состоялась при большой стечении верующих. В храме были также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Митрополит пожелал епископу долгого и благодатного служения на уральской земле. Также он поблагодарил Куйвашева и отметил, что за последние годы «мы сдружились все». Губернатор ответил словами благодарности и выразил уверенность в том, что Кирилл будет трудиться на новом месте столь же плодотворно «на благо нашей православной веры».

Алексей Колчин ИА REGNUM В ожидании литургии

Алексей Колчин ИА REGNUM В ожидании литургии

Алексей Колчин ИА REGNUM В ожидании литургии

Алексей Колчин ИА REGNUM Сестра милосердия

Алексей Колчин ИА REGNUM Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков

Алексей Колчин ИА REGNUM В ожидании литургии

Алексей Колчин ИА REGNUM Молебен на начало доброго дела

Алексей Колчин ИА REGNUM Молебен на начало доброго дела

Алексей Колчин ИА REGNUM Молебен на начало доброго дела

Также он поздравил епископа Евгения с назначением на пост главы митрополии, пожелал успехов выразил надежду на то, что у него всё получится.

Алексей Колчин ИА REGNUM Молебен на начало доброго дела

Алексей Колчин ИА REGNUM Молебен на начало доброго дела

Алексей Колчин ИА REGNUM Молебен на начало доброго дела

Алексей Колчин ИА REGNUM Молебен на начало доброго дела

Алексей Колчин ИА REGNUM Архиерейская Божественная литургия

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл назначен митрополитом в Казань. На его место во главе Екатеринбургской митрополии определён епископ Евгений.

Алексей Колчин ИА REGNUM Епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений