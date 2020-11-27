Хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над командой «Автомобилист» из Екатеринбурга. Игра прошла в Челябинске на ледовой арене «Трактор» 26 ноября.

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«Черно-белые» выиграли в «Уральском дерби» впервые с февраля 2018 года. Борьба была упорной. За период основной игры счёт составил 3:3 — ничья. И только в пятиминутном овертайме «Трактор» забил «Автомобилисту» решающий гол.

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