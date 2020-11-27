В Челябинске «Трактор» вырвал победу у «Автомобилиста»: фоторепортаж
27 ноября 2020
Хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над командой «Автомобилист» из Екатеринбурга. Игра прошла в Челябинске на ледовой арене «Трактор» 26 ноября.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Трактора празднуют заброшенную шайбу
«Черно-белые» выиграли в «Уральском дерби» впервые с февраля 2018 года. Борьба была упорной. За период основной игры счёт составил 3:3 — ничья. И только в пятиминутном овертайме «Трактор» забил «Автомобилисту» решающий гол.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тарктор — Арена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики «Автомобилиста»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скамейка «Трактора»
Алексей Колчин ИА REGNUM
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Герман Ткаченко и Билл Питерс вносят коррективы в игру
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Иван Федотов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сломанная клюшка
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Станислав Бочаров
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У ворот «Трактора»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трактор забивает в овертайме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трактор забивает победную шайбу в овертайме
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Хоккеисты «Трактора» сравнивают счёт на последней минуте матча
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Трактор» забивает свою вторую шайбу