100-летние куклы на выставке «Театр движущейся скульптуры» — фоторепортаж
Многообразие творческого наследия народного художника РСФСР Ивана Семеновича Ефимова и Нины Симонович-Ефимовой представлено на выставке «Театр движущейся скульптуры» в Бахрушинском музее. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия юбилейного мероприятия.
Выставка посвящена 100-летию первого в России кукольного театра, который создали супруги Ефимовы, знакомит с историей передвижного театра. Ефимовы, создавая театр кукол, придумали новый путь его развития. В 1918 году у «Театра Петрушки» появился литературный репертуар. Супруги возвеличили ярмарочного Петрушку до постановки шекспировского Макбета. Ефимовы придумали тростевые куклы, которые прижились во всём мире. Новаторским открытием в кукольных постановках с 1926 года стали куклы на тростях. Это получило признание в разных странах мира. В Театре супруги совмещали изготовление кукол, писали сценарий, сами делали постановки для спектакля, играли в качестве актёров.
Надо отметить, что к тому времени, когда живописец Нина Яковлевна Симонович-Ефимова и скульптор Иван Семенович Ефимов придумали театр, им было более 40 лет, они уже являлись состоявшимися мастерами своего дела. Нина Яковлевна еще в 1917 году начала театральную деятельность с теневой постановки для театра кабаре «Летучая мышь». Кукол для постановки «Мыши» она слепила с натуры, поймав настоящих в мышеловку.
Куклы, находящиеся в витрине «Крестьянин и Смерть» к басне Крылова, в 1918 году были в действии. «Если эти две куклы доживут до того времени, когда я не смогу ими двигать, и они попадут в музей и будут висеть там на гвоздиках, или лежать на полке, или такие скученные мусорные и безжизненные. И вы их впервые там увидели, то не думайте, что вы их видели. Их надо смотреть в действии, а не лежащих на полке», — написала Н.Я. Симонович-Ефимова в 1925 в своей знаменитой книге «Записки петрушечника».
Больше всех о куклах могла бы рассказать внучка Ефимовых Елена Андриановна, которой исполнилось 80 лет этой осенью, сама не смогла прийти на праздник.
Из воспоминания Ивана Ефимова в разговоре о возвышенном искусстве со священником, философом и искусствоведом Павлом Флоренским: «Возвышенное искусство — это искусство на возвышенности, — ответил Флоренский. А там — искусство глубокое. В разные минуты нашей жизни есть искусство глубокое и высокое. Это не одно и то же. Вот бывает, что стрелки выстраиваются и соединяются в одну линию».
«На этой выставке высокое и глубокое соединяется в одну линию. Потому что высокое предполагает огромный простор, и искусство кукольного театра в художественном приготовлении к этому делу невероятно многообразно: это рисунок и скульптура, и множество эскизов, и репетиционные моменты — это высокое, а глубокое — это то, что рождается, и то, что авторы хотели бы, чтобы в большей-меньшей степени мы воспринимали сразу или со временем», — сказал искусствовед Андрей Андреевич Золотов на открытии выставки.
Экспозиция раскрывает историю театра, начиная с «Театра Петрушки». Представлен литературный репертуар театра периода с 1918 года по 1944 год, фотографии кукол и мизансцен из спектаклей 1920−1930-х гг, книжные материалы, афиши, куклы, артефакты теневого театра, пространство органично дополнено возможностью просмотра видеоматериалов с ефимовскими постановками «Волк и Журавль» (1927 г., 1950-е гг.) и постановками кукольных спектаклей (1995 г., 2015 гг.). В выставочный проект вошли экспонаты из фондов Бахрушинского музея, и Мемориальной мастерской художников Ефимовых. Музей кукол театра С.В. Образцова предоставил свои артефакты, также есть экспонаты из Третьяковской галереи и Тверской областной картинной галереи, фотографические коллажи из РГАЛИ.
Выставка открыта с 30 октября по 22 ноября в главном здании Театрального музея имени А. А. Бахрушина, в выставочном зале «Каретный сарай», расположенном на улице Бахрушина, 31/12 рядом с метро «Павелецкая».