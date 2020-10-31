Многообразие творческого наследия народного художника РСФСР Ивана Семеновича Ефимова и Нины Симонович-Ефимовой представлено на выставке «Театр движущейся скульптуры» в Бахрушинском музее. Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия юбилейного мероприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр движущейся скульптуры

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы, медведь и леший

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театр движущейся скульптуры»

Выставка посвящена 100-летию первого в России кукольного театра, который создали супруги Ефимовы, знакомит с историей передвижного театра. Ефимовы, создавая театр кукол, придумали новый путь его развития. В 1918 году у «Театра Петрушки» появился литературный репертуар. Супруги возвеличили ярмарочного Петрушку до постановки шекспировского Макбета. Ефимовы придумали тростевые куклы, которые прижились во всём мире. Новаторским открытием в кукольных постановках с 1926 года стали куклы на тростях. Это получило признание в разных странах мира. В Театре супруги совмещали изготовление кукол, писали сценарий, сами делали постановки для спектакля, играли в качестве актёров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Правнучка Катя и Петрушка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонат

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театр движущейся скульптуры»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эскиз

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Надо отметить, что к тому времени, когда живописец Нина Яковлевна Симонович-Ефимова и скульптор Иван Семенович Ефимов придумали театр, им было более 40 лет, они уже являлись состоявшимися мастерами своего дела. Нина Яковлевна еще в 1917 году начала театральную деятельность с теневой постановки для театра кабаре «Летучая мышь». Кукол для постановки «Мыши» она слепила с натуры, поймав настоящих в мышеловку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мыши

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Качели

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Теневая кукла

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы теневого театра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы теневого театра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Теневой театр изнутри

Куклы, находящиеся в витрине «Крестьянин и Смерть» к басне Крылова, в 1918 году были в действии. «Если эти две куклы доживут до того времени, когда я не смогу ими двигать, и они попадут в музей и будут висеть там на гвоздиках, или лежать на полке, или такие скученные мусорные и безжизненные. И вы их впервые там увидели, то не думайте, что вы их видели. Их надо смотреть в действии, а не лежащих на полке», — написала Н.Я. Симонович-Ефимова в 1925 в своей знаменитой книге «Записки петрушечника».

Больше всех о куклах могла бы рассказать внучка Ефимовых Елена Андриановна, которой исполнилось 80 лет этой осенью, сама не смогла прийти на праздник.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Столетняя кукла «Смерть»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крестьянин, Смерть и другие куклы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы теневого театра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Из воспоминания Ивана Ефимова в разговоре о возвышенном искусстве со священником, философом и искусствоведом Павлом Флоренским: «Возвышенное искусство — это искусство на возвышенности, — ответил Флоренский. А там — искусство глубокое. В разные минуты нашей жизни есть искусство глубокое и высокое. Это не одно и то же. Вот бывает, что стрелки выстраиваются и соединяются в одну линию».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Андреевич Золотов, вице-президент Российской академии художеств, искусствовед

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Знаменитая книга «Записки петрушечника»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куклы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Театр движущейся скульптуры»

«На этой выставке высокое и глубокое соединяется в одну линию. Потому что высокое предполагает огромный простор, и искусство кукольного театра в художественном приготовлении к этому делу невероятно многообразно: это рисунок и скульптура, и множество эскизов, и репетиционные моменты — это высокое, а глубокое — это то, что рождается, и то, что авторы хотели бы, чтобы в большей-меньшей степени мы воспринимали сразу или со временем», — сказал искусствовед Андрей Андреевич Золотов на открытии выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Справа куратор выставки Иван Илларионович Голицын

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Андреевич Золотов, вице-президент Российской академии художеств, искусствовед

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители

Экспозиция раскрывает историю театра, начиная с «Театра Петрушки». Представлен литературный репертуар театра периода с 1918 года по 1944 год, фотографии кукол и мизансцен из спектаклей 1920−1930-х гг, книжные материалы, афиши, куклы, артефакты теневого театра, пространство органично дополнено возможностью просмотра видеоматериалов с ефимовскими постановками «Волк и Журавль» (1927 г., 1950-е гг.) и постановками кукольных спектаклей (1995 г., 2015 гг.). В выставочный проект вошли экспонаты из фондов Бахрушинского музея, и Мемориальной мастерской художников Ефимовых. Музей кукол театра С.В. Образцова предоставил свои артефакты, также есть экспонаты из Третьяковской галереи и Тверской областной картинной галереи, фотографические коллажи из РГАЛИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители в музее

Выставка открыта с 30 октября по 22 ноября в главном здании Театрального музея имени А. А. Бахрушина, в выставочном зале «Каретный сарай», расположенном на улице Бахрушина, 31/12 рядом с метро «Павелецкая».