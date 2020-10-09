Международная выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва» проходит в комплексе «Гостиный двор». Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нормы

Выставочная площадка «Арх Москва» объединила зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские бюро и девелоперов. На выставке представлены дистрибьюторы и производители эксклюзивных материалов. В программу включены конференции, и на лекционной площадке пройдут дискуссии. В течение четырех дней запланирована большая насыщенная программа мероприятий на всех шести площадках.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставочный стенд

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арх Москва

Юбилейная выставка «Арх Москва» проходит в 25-й раз. В этом году она открылась на новой для себя площадке и благодаря поддержке города, так как многие из запланированных мероприятий отменяются. Каждый год ее поддерживает правительство Москвы и Москомархитектуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «Арх Москва»

«Мероприятию повезло, и его не отменили. Важно соблюдение правил безопасности, обязательное ношение масок, перчаток и сохранение социальной дистанции, чтобы что-то не случилось и нас не закрыли. На выставке много новых мероприятий, есть что обсудить, и будет интересно. Группа архитекторов провела исследование о том, что было бы, если не было нормативной базы у города, и об этом будет дискуссия с исследователями»,— сказал во вступительном слове главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модели на стенде выполнены из воска

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставочный стенд «Арх Москва»

Астраханская область стала приглашенным участником выставки в год 25-летнего юбилея. Заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов поблагодарил за приглашение и пригласил на стенд посмотреть, как разнообразна и многогранна может быть Астрахань и Астраханская область. А также пригласил к себе, чтобы познакомить более детально с Астраханью как историческим поселением.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставочный стенд «Арх Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставочный стенд «Арх Москва»

Главный проект выставки «Москва значима!» показал 30 фото зданий, отобранных из 240, которые отметили знатоки архитектуры. На фотографиях представлены архитектурные сооружения, которые оказали наибольшее влияние на архитектурный облик Москвы за последние тридцать лет. Посетители и эксперты могут сами решить, положительное или отрицательное влияние они оказали на восприятие облика города Москвы жителями и гостями столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Живопись на выставке «Арх Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Арх Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-обьект

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Арх Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Арх Москва»

«В выставке также участвуют два юбилейных проекта студий Тимура Башкаева и Никиты Яйвейна «Студии 44» из Санкт-Петербурга. Большой арт-каталог, в котором представлены 23 лучших архитектора и архитектурных бюро. Участвуют спонсоры. В раздел Next участвуют 9 лучших молодых архитекторов, для лучших это трамплин в будущее. А в разделе архитектурного образования участвуют 8 архитектурных школ»,— отметил основатель проекта «Арх Москва» Василий Бычков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставочный проект

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Арх Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свободная тема

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рисунок

В этом году в выставке участвуют только некоторые зарубежные коллеги.

Выставка проходит с 8 по 11 октября по адресу Москва, Ильинка, 4 в комплексе «Гостиный двор».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Арх Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Арх Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Арх Москва»