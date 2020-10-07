Открытие пятнадцати исторических интерьеров, расположенных в западном крыле Александровского дворца в Царском Селе, состоится не раньше 2021 года. Из-за пандемии коронавируса сроки открытия личных комнат императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны сдвинулись как минимум на полгода.

Дарья Драй ИА REGNUM Полукруглый зал в Александровском дворце

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября рассказала директор Государственного музея-заповедника «Царское Село», спикер IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Ольга Таратынова.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор ГМЗ «Царское село» Ольга Таратынова

От Екатерины II до Николая II

Александровский дворец был заложен в 1792 году по распоряжению Екатерины II. Здание строилось по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги к бракосочетанию любимого внука императрицы, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой Алексеевной.

Дарья Драй ИА REGNUM Александровский дворец

Дарья Драй ИА REGNUM Александровский дворец

Уже в XX веке, с 1905 года, дворец стал постоянной резиденцией императора Николая II, который родился здесь в 1868 году и относился к Царскому Селу с особой теплотой. Дворец стал для Романовых родным домом, фактически именно здесь прошли последние 12 лет царствования российского императора, отсюда 1 августа 1917 года императорская семья была отправлена в ссылку в Тобольск, из которой ей не суждено было вернуться.

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрационные работы в Полукруглом зале

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрационные работы в Полукруглом зале

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрационные работы в Полукруглом зале

Дарья Драй ИА REGNUM Полукруглый зал в Александровском дворце

В 1918 году Александровский дворец был открыт для посетителей как государственный музей. Позднее в левом крыле разместился Дом отдыха сотрудников НКВД, а на втором этаже правого флигеля, на месте закрытых комнат детей Николая II — детский дом. Во время фашистской оккупации города Пушкина здесь размещались немецкий штаб и гестапо, в подвалах была тюрьма. Площадь перед дворцом была превращена в кладбище солдат СС (перед началом реставрации все захоронения были эксгумированы и переданы немецкой стороне).

Дарья Драй ИА REGNUM Предметы декора в Полукруглом зале

Дарья Драй ИА REGNUM Предметы декора в Полукруглом зале

После войны Александровский дворец законсервировали, уцелевшие предметы дворца были переданы на хранение в Павловск. В 1946-м его передали Академии наук СССР для хранения коллекций Института русской литературы, недолгое время здесь размещался музей Пушкина, в 1951 году дворец перешел в ведение военно-морского ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Предметы декора в Полукруглом зале

Дарья Драй ИА REGNUM Предметы декора в Полукруглом зале

В ведение музея-заповедника «Царское Село» дворец был передан лишь в октябре 2009 года. Работы по капитальному ремонту ведутся с 2012 года за счет федерального бюджета, внебюджетных средств музея и взносов благотворителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированная часть камина в зале с Горкой

Возвращение истории

В 2021 году первыми для посетителей откроются 15 исторических интерьеров, в том числе Свитская, Спальня, Сиреневый кабинет и Палисандровая гостиная (половина императрицы Александры Фёдоровны), а также Приёмная, Рабочий кабинет, Мавританская уборная и Камердинерская (половина императора Николая II), Парадный кабинет, Кленовая, залы Библиотеки.

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрация Александровского дворца

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированная часть камина в зале с Горкой

При воссоздании утраченных интерьеров (за годы пользования не под музейные цели помещения не реставрировались должным образом) специалисты опираются на исторические материалы, которыми располагает музей: любительские фотографии членов императорской семьи из государственных архивов, автохромы 1917 года; проектные чертежи. Помимо этого, во время реставрационных работ и вскрытия полов удалось найти детали интерьеров, которые послужили образцами для точного воспроизведения императорских покоев.

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрационные работы в зале с Горкой

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрационные работы в зале с Горкой

Благодаря им удалось воссоздать тканевое декоративное убранство некоторых интерьеров: «чинцы (вощёная хлопковая ткань с набивным рисунком) в Спальне, шёлк в Сиреневом кабинете, репс — в Палисандровой гостиной», пояснила заместитель директора ГМЗ «Царское Село» по реставрации Наталья Кудрявцева.

Вскрыв полы в Мавританской уборной на стороне Николая II, специалисты обнаружили чашу бассейна, а в ней — фрагменты керамической плитки стен, метлахской плитки, относящихся к отделке не только Мавританской, но и других интерьеров жилой половины дворца. Благодаря этому реставраторы получили представление о колористическом решении отделки интерьеров, реконструируемых по черно-белым фотографиям 1930-х годов. А облицовку стен Мавританской уборной удалось воссоздать во всем ее полихромном многообразии и с максимальной точностью.

Дарья Драй ИА REGNUM Приемная в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Приемная в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Приемная в Александровском дворце

«При реставрации сохраняются все подлинные элементы исторической отделки интерьеров, в том числе дубовые стенные панели, кессонированные деревянные плафоны, керамическая плитка», — отметила Кудрявцева.

Между прошлым и будущим

Реставрация Александровского дворца поделена на три этапа, первый этап завершится к 2021 году, второй, в рамках которого будут открыты еще несколько интерьеров здания, к 2023 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Керамика на камине в Мавританской в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Керамика на камине в Мавританской в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Камин в Мавританской в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Камин в Мавританской в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Мавританская в Александровском дворце

Так, через три года посетители увидят приемную Николая II, которую часто использовал император, когда дворец стал его главной резиденцией. Тогда прибывшие на аудиенцию к царю чиновники в первую очередь попадали в комнату, оформленную фирмой братьев Мельцеров в 1899 году: высокие стены, опоясанные массивными дубовыми панелями с полками, дубовый кессонированный потолок и камин темно-зеленого мрамора.

«Приемная в значительной степени сохранила отделку после фашистской оккупации 1941−1944 годов», — отметила Наталья Кудрявцева.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой кабинет в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн в Мавританской в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Большой кабинет в Александровском дворце

Затем посетителей провожали в рабочий кабинет, выполненный из орехового дерева. Там же располагалась личная библиотека Николая II, насчитывавшая около 700 томов военной, исторической литературы, книг по государственным вопросам и многое другое. Однако ее интерьер до наших дней не сохранился, он был уничтожен в годы оккупации.

Кабинет соединялся с ванной комнатой, выполненной в мавританском стиле. Здесь был бассейн (он восстановлен, — прим. ред.) вместимостью тысяча ведер, на площадке перед ним был камин, выложенный изразцами с восточным орнаментом.

Дарья Драй ИА REGNUM Кленовая гостиная в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Кленовая гостиная в Александровском дворце

«В апартаментах Николая II Мавританская была единственной комнатой для отдыха. Интерьер утрачен в годы Великой Отечественной войны», — пояснила сотрудница музея.

В «женской» части дворца, покоях Александры Федоровны, посетители смогут увидеть интерьеры, которые были созданы под руководством самой императрицы. Так, реставраторы смогли детально воссоздать Кленовую гостиную (будуар): белый резной рельеф в виде стволов роз, тянущихся кверху и развивающихся под карнизом у потолка в бутоны роз и листву, тепло-розовый цвет стен (цвет удалось воспроизвести благодаря найденному фрагменту), антресоль из резного темного (серого) клена, балкон с деревянной лестницей и многое другое.

«При императрице здесь было много цветов и растений. В условиях музея растения здесь держать проблематично, но мы думаем над этим», — прокомментировала Наталья Кудрявцева.

Дарья Драй ИА REGNUM Кленовая гостиная в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Лепнина в Кленовой гостиной в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Лепнина в Кленовой гостиной в Александровском дворце

Будуар соединяется с Палисандровой гостиной, которая в первые годы жизни императора во дворце использовалась для отдыха Николая II и его супруги, а затем — для завтраков и обедов царской семьи.

Оттуда можно будет пройти в Сиреневый кабинет, который за два десятка лет жизни Александры Федоровны в России стал ее любимой комнатой в Александровском дворце.

«Для оформления интерьера шелк розово-лилового оттенка был заказан у парижской фирмы Шарля Бурже. Деревянные панели в нижней части стен и мебель были спроектированы Романом Мельцером в подражание стилю рококо и были окрашены в два цвета под слоновую кость», — отметила Кудрявцева.

Здесь члены императорской семьи часто пили кофе после завтрака, собирались на вечерний чай, тут же Александра Федоровна много времени проводила за работой и чтением. Соединяется кабинет со спальней императрицы, стены и интерьеры которой были украшены шелком с единым узором.

Дарья Драй ИА REGNUM Сиреневый кабинет в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Залы в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Спальня Александры Федоровны в Александровском дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Сиреневый кабинет в Александровском дворце

Третий этап включит в себя реставрацию западного крыла дворца, который в годы жизни царской семьи практически не использовался и не был жилым. Теперь там разместятся конференц-зал, библиотека, архив и служебные помещения, а также выставочный комплекс, поскольку с темой Александровского дворца, его владельцами и обширными коллекциями связан большой блок материалов, который может трансформироваться в межмузейные выставочные проекты.