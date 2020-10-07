Интерьеры последнего дома Романовых начнут открывать в 2021 году
Открытие пятнадцати исторических интерьеров, расположенных в западном крыле Александровского дворца в Царском Селе, состоится не раньше 2021 года. Из-за пандемии коронавируса сроки открытия личных комнат императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны сдвинулись как минимум на полгода.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 октября рассказала директор Государственного музея-заповедника «Царское Село», спикер IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Ольга Таратынова.
От Екатерины II до Николая II
Александровский дворец был заложен в 1792 году по распоряжению Екатерины II. Здание строилось по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги к бракосочетанию любимого внука императрицы, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой Алексеевной.
Уже в XX веке, с 1905 года, дворец стал постоянной резиденцией императора Николая II, который родился здесь в 1868 году и относился к Царскому Селу с особой теплотой. Дворец стал для Романовых родным домом, фактически именно здесь прошли последние 12 лет царствования российского императора, отсюда 1 августа 1917 года императорская семья была отправлена в ссылку в Тобольск, из которой ей не суждено было вернуться.
В 1918 году Александровский дворец был открыт для посетителей как государственный музей. Позднее в левом крыле разместился Дом отдыха сотрудников НКВД, а на втором этаже правого флигеля, на месте закрытых комнат детей Николая II — детский дом. Во время фашистской оккупации города Пушкина здесь размещались немецкий штаб и гестапо, в подвалах была тюрьма. Площадь перед дворцом была превращена в кладбище солдат СС (перед началом реставрации все захоронения были эксгумированы и переданы немецкой стороне).
После войны Александровский дворец законсервировали, уцелевшие предметы дворца были переданы на хранение в Павловск. В 1946-м его передали Академии наук СССР для хранения коллекций Института русской литературы, недолгое время здесь размещался музей Пушкина, в 1951 году дворец перешел в ведение военно-морского ведомства.
В ведение музея-заповедника «Царское Село» дворец был передан лишь в октябре 2009 года. Работы по капитальному ремонту ведутся с 2012 года за счет федерального бюджета, внебюджетных средств музея и взносов благотворителей.
Возвращение истории
В 2021 году первыми для посетителей откроются 15 исторических интерьеров, в том числе Свитская, Спальня, Сиреневый кабинет и Палисандровая гостиная (половина императрицы Александры Фёдоровны), а также Приёмная, Рабочий кабинет, Мавританская уборная и Камердинерская (половина императора Николая II), Парадный кабинет, Кленовая, залы Библиотеки.
При воссоздании утраченных интерьеров (за годы пользования не под музейные цели помещения не реставрировались должным образом) специалисты опираются на исторические материалы, которыми располагает музей: любительские фотографии членов императорской семьи из государственных архивов, автохромы 1917 года; проектные чертежи. Помимо этого, во время реставрационных работ и вскрытия полов удалось найти детали интерьеров, которые послужили образцами для точного воспроизведения императорских покоев.
Благодаря им удалось воссоздать тканевое декоративное убранство некоторых интерьеров: «чинцы (вощёная хлопковая ткань с набивным рисунком) в Спальне, шёлк в Сиреневом кабинете, репс — в Палисандровой гостиной», пояснила заместитель директора ГМЗ «Царское Село» по реставрации Наталья Кудрявцева.
Вскрыв полы в Мавританской уборной на стороне Николая II, специалисты обнаружили чашу бассейна, а в ней — фрагменты керамической плитки стен, метлахской плитки, относящихся к отделке не только Мавританской, но и других интерьеров жилой половины дворца. Благодаря этому реставраторы получили представление о колористическом решении отделки интерьеров, реконструируемых по черно-белым фотографиям 1930-х годов. А облицовку стен Мавританской уборной удалось воссоздать во всем ее полихромном многообразии и с максимальной точностью.
«При реставрации сохраняются все подлинные элементы исторической отделки интерьеров, в том числе дубовые стенные панели, кессонированные деревянные плафоны, керамическая плитка», — отметила Кудрявцева.
Между прошлым и будущим
Реставрация Александровского дворца поделена на три этапа, первый этап завершится к 2021 году, второй, в рамках которого будут открыты еще несколько интерьеров здания, к 2023 году.
Так, через три года посетители увидят приемную Николая II, которую часто использовал император, когда дворец стал его главной резиденцией. Тогда прибывшие на аудиенцию к царю чиновники в первую очередь попадали в комнату, оформленную фирмой братьев Мельцеров в 1899 году: высокие стены, опоясанные массивными дубовыми панелями с полками, дубовый кессонированный потолок и камин темно-зеленого мрамора.
«Приемная в значительной степени сохранила отделку после фашистской оккупации 1941−1944 годов», — отметила Наталья Кудрявцева.
Затем посетителей провожали в рабочий кабинет, выполненный из орехового дерева. Там же располагалась личная библиотека Николая II, насчитывавшая около 700 томов военной, исторической литературы, книг по государственным вопросам и многое другое. Однако ее интерьер до наших дней не сохранился, он был уничтожен в годы оккупации.
Кабинет соединялся с ванной комнатой, выполненной в мавританском стиле. Здесь был бассейн (он восстановлен, — прим. ред.) вместимостью тысяча ведер, на площадке перед ним был камин, выложенный изразцами с восточным орнаментом.
«В апартаментах Николая II Мавританская была единственной комнатой для отдыха. Интерьер утрачен в годы Великой Отечественной войны», — пояснила сотрудница музея.
В «женской» части дворца, покоях Александры Федоровны, посетители смогут увидеть интерьеры, которые были созданы под руководством самой императрицы. Так, реставраторы смогли детально воссоздать Кленовую гостиную (будуар): белый резной рельеф в виде стволов роз, тянущихся кверху и развивающихся под карнизом у потолка в бутоны роз и листву, тепло-розовый цвет стен (цвет удалось воспроизвести благодаря найденному фрагменту), антресоль из резного темного (серого) клена, балкон с деревянной лестницей и многое другое.
«При императрице здесь было много цветов и растений. В условиях музея растения здесь держать проблематично, но мы думаем над этим», — прокомментировала Наталья Кудрявцева.
Будуар соединяется с Палисандровой гостиной, которая в первые годы жизни императора во дворце использовалась для отдыха Николая II и его супруги, а затем — для завтраков и обедов царской семьи.
Оттуда можно будет пройти в Сиреневый кабинет, который за два десятка лет жизни Александры Федоровны в России стал ее любимой комнатой в Александровском дворце.
«Для оформления интерьера шелк розово-лилового оттенка был заказан у парижской фирмы Шарля Бурже. Деревянные панели в нижней части стен и мебель были спроектированы Романом Мельцером в подражание стилю рококо и были окрашены в два цвета под слоновую кость», — отметила Кудрявцева.
Здесь члены императорской семьи часто пили кофе после завтрака, собирались на вечерний чай, тут же Александра Федоровна много времени проводила за работой и чтением. Соединяется кабинет со спальней императрицы, стены и интерьеры которой были украшены шелком с единым узором.
Третий этап включит в себя реставрацию западного крыла дворца, который в годы жизни царской семьи практически не использовался и не был жилым. Теперь там разместятся конференц-зал, библиотека, архив и служебные помещения, а также выставочный комплекс, поскольку с темой Александровского дворца, его владельцами и обширными коллекциями связан большой блок материалов, который может трансформироваться в межмузейные выставочные проекты.