Лето. Музыка. Музей. «Новый Иерусалим» отмечает 100-летие — фоторепортаж
Музейный комплекс «Новый Иерусалим» празднует столетний юбилей открытием выставочного проекта «Возвращение в усадьбу» и открытием третьего музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Фоторепортаж ИА REGNUM с праздничного мероприятия.
В музее на выставке представлены более 400 предметов искусства. Задача проекта — обратиться к культурному наследию усадеб сохраненному в музеях. На экспозиции собраны экспонаты из усадеб «Ильинское» семьи Романовых, «Никольское-Урюпино» князей «Галицыных», «Покровское» Шереметьевых и других. Создавая выставку, организаторы ставят вопрос о сохранении территории усадеб и о том, что ещё не поздно спасти.
«История разворачивается перед посетителями в обратном порядке: из сегодняшнего дня ему предстоит переместиться во вчера и позавчера, чтобы затем снова вернуться в сегодня и заглянуть в будущее. На выставке встречаются люди и события разных времен: помещики, императоры, князья и графы создатели и обитатели усадебного мира, и музейщики, историки, краеведы, благодаря которым этот мир удалось запечатлеть, а его наследие сохранить в неспокойное послереволюционные годы», — рассказала куратор проекта Ксения Новохатько.
На выставке можно увидеть живопись, скульптуры, фарфор, мебель и архивные документы. Документы расположены в хронологическом порядке в экспозиции названной «Река времени». Рассказ начинается с начала XX века и заканчивается 1943 годом. В 1943 году составили первую опись утраты музейных ценностей за военные годы. И с этого начинается новый этап в музее, когда предметы искусства начинают пополнять музейную коллекцию.
«Новая выставка «Возвращение в усадьбу» — это пример преемственности культурной политики Московской области. Усадебная культура постоянно в поле зрения историков, краеведов и музейного общества региона. Хранители усадеб представляли коллекции на самых престижных российских и зарубежных выставках и салонах. Уверена, что новая выставка принесет нам новые открытия в истории и культуре Московской области»,— сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
В этот же вечер в музейном комплексе открылся третий музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Фестиваль сместился во времени, с лета на сентябрь, но название оставили прежним. Классические произведения известных композиторов Л. ван Бетховена, М. Глинка, А. Вивальди, С. Прокофьева, Р. Штрауса, Д. Шостаковича и других прозвучат в открытом пространстве круглого музейного атриума. Объемная 3D-проекция на стенах дополнит музыкальные композиции. Специальные установки обеспечат зрителей теплом. Также состоятся два камерных концерта в зале музея.
Фестиваль открыл Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова исполнив произведения Л. Ван Бетховена, дирижер и солист Максим Венгеров (скрипка).
Музыкальный фестиваль проходит в течении пяти дней в подмосковной Истре, на Ново-Иерусалимской набережной, с 23 по 27 сентября 2020 года. Выставка «Возвращение в усадьбу» продлится до 30 мая 2021 года.