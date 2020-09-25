Музейный комплекс «Новый Иерусалим» празднует столетний юбилей открытием выставочного проекта «Возвращение в усадьбу» и открытием третьего музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Фоторепортаж ИА REGNUM с праздничного мероприятия.

В музее на выставке представлены более 400 предметов искусства. Задача проекта — обратиться к культурному наследию усадеб сохраненному в музеях. На экспозиции собраны экспонаты из усадеб «Ильинское» семьи Романовых, «Никольское-Урюпино» князей «Галицыных», «Покровское» Шереметьевых и других. Создавая выставку, организаторы ставят вопрос о сохранении территории усадеб и о том, что ещё не поздно спасти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Возвращение в усадьбу»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Возвращение в усадьбу»

«История разворачивается перед посетителями в обратном порядке: из сегодняшнего дня ему предстоит переместиться во вчера и позавчера, чтобы затем снова вернуться в сегодня и заглянуть в будущее. На выставке встречаются люди и события разных времен: помещики, императоры, князья и графы создатели и обитатели усадебного мира, и музейщики, историки, краеведы, благодаря которым этот мир удалось запечатлеть, а его наследие сохранить в неспокойное послереволюционные годы», — рассказала куратор проекта Ксения Новохатько.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Возвращение в усадьбу»

На выставке можно увидеть живопись, скульптуры, фарфор, мебель и архивные документы. Документы расположены в хронологическом порядке в экспозиции названной «Река времени». Рассказ начинается с начала XX века и заканчивается 1943 годом. В 1943 году составили первую опись утраты музейных ценностей за военные годы. И с этого начинается новый этап в музее, когда предметы искусства начинают пополнять музейную коллекцию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Возвращение в усадьбу»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Возвращение в усадьбу»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фарфор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Возвращение в усадьбу»

«Новая выставка «Возвращение в усадьбу» — это пример преемственности культурной политики Московской области. Усадебная культура постоянно в поле зрения историков, краеведов и музейного общества региона. Хранители усадеб представляли коллекции на самых престижных российских и зарубежных выставках и салонах. Уверена, что новая выставка принесет нам новые открытия в истории и культуре Московской области»,— сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция по случаю открытия выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция по случаю открытия выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Лето.Музыка.Музей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытая площадка музыкального фестиваля «Лето.Музыка.Музей»

В этот же вечер в музейном комплексе открылся третий музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Фестиваль сместился во времени, с лета на сентябрь, но название оставили прежним. Классические произведения известных композиторов Л. ван Бетховена, М. Глинка, А. Вивальди, С. Прокофьева, Р. Штрауса, Д. Шостаковича и других прозвучат в открытом пространстве круглого музейного атриума. Объемная 3D-проекция на стенах дополнит музыкальные композиции. Специальные установки обеспечат зрителей теплом. Также состоятся два камерных концерта в зале музея.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальный фестиваль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальный фестиваль «Лето.Музыка.Музей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Максим Венгеров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальный фестиваль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальный фестиваль

Фестиваль открыл Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова исполнив произведения Л. Ван Бетховена, дирижер и солист Максим Венгеров (скрипка).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители слушают музыку

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрительный зал

Музыкальный фестиваль проходит в течении пяти дней в подмосковной Истре, на Ново-Иерусалимской набережной, с 23 по 27 сентября 2020 года. Выставка «Возвращение в усадьбу» продлится до 30 мая 2021 года.