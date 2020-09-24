На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошли стратегическое командно-штабные учения СКШУ «Кавказ-2020». Подразделения мотострелкового соединения 8 ОА ЮВО провели активные наступательные действия по разгрому обороняющегося противника при поддержке оперативно-тактической авиации. Фотограф Александр Куликов показывает, как это было.

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Марш механизированной колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Марш механизированной колонны

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Мотострелки, усиленные танковыми и артиллерийскими подразделениями в составе батальоно-тактической группы совершили марш в составе механизированной колонны в район проведения учения. В ходе движения были отработаны действия подразделений при налете авиации, засад и применении условным противником оружия массового поражения.

Александр Куликов ИА REGNUM Розыгрыш боевых действий

Александр Куликов ИА REGNUM Розыгрыш боевых действий

Александр Куликов ИА REGNUM Розыгрыш боевых действий

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

В ходе розыгрыша боевых действий военнослужащие выполняли стрельбы из вооружения танков Т-90А, боевых, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Акация», «Хоста», зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска-М1».

Александр Куликов ИА REGNUM Розыгрыш боевых действий

Александр Куликов ИА REGNUM Розыгрыш боевых действий

Александр Куликов ИА REGNUM Розыгрыш боевых действий

Александр Куликов ИА REGNUM Розыгрыш боевых действий

Александр Куликов ИА REGNUM Розыгрыш боевых действий

Александр Куликов ИА REGNUM Розыгрыш боевых действий

Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных контуров.

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

В учениях приняли участие около 2 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники ЮВО.