В Санкт-Петербурге 19 и 20 сентября в восьмой раз состоялся уже ставший традиционным Фестиваль ледоколов. Место его проведения очевидно: город на Неве был и остаётся столицей ледокольного судостроения России.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Санкт-Петербург» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Фестиваль был задуман организаторами как событие, которое должно привлекать в город туристов за пределами высокого сезона.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Санкт-Петербург» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Ледоколы «Санкт-Петербург» и «Капитан Сорокин» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Санкт-Петербург» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Однако в этом году, когда туристический рынок всего мира, и Петербурга в том числе, находится в глубоком нокауте из-за коронавируса, рассчитывать можно было только на самих горожан и добравшихся до Петербурга гостей из других регионов России.

Дарья Драй ИА REGNUM VII Фестиваль ледоколов 2020

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на набережной Невы в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на набережной Невы в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Тем не менее желающих увидеть ледокольный флот России собственными глазами и даже потрогать его руками оказалось более чем достаточно — чтобы попасть на фестиваль, люди выстраивались в большие очереди.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Капитан Сорокин» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вход на ледоколы в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вход на ледоколы в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Капитан Сорокин» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

На набережной Лейтенанта Шмидта и на Английской набережной были доступны для посещения ледоколы «Санкт-Петербург», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», а также судно ледокольного типа «Невская застава», которое каждую зиму колет лёд на Неве и ликвидирует угрозу подтоплений в период паводка.

Дарья Драй ИА REGNUM Отражение ледокола «Капитан Сорокин» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Капитан Сорокин» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Капитан Сорокин» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Также был открыт для посетителей ледокол-музей «Красин» (филиал музея Мирового океана в Санкт-Петербурге) — один из самых интересных объектов, связанных с флотом в Петербурге.

Зрителям был обещан и вальс буксиров в акватории Невы. Но с ним, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, приключилось недоразумение. Это мероприятие изначально было анонсировано на 17:30 первого дня фестиваля, но буквально в ночь перед началом его перенесли на более ранний срок, на 13:00.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Капитан Зарубин» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Морские военнослужащие на VII Фестивале ледоколов 2020

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Капитан Зарубин» в рамках VII Фестиваля ледоколов 2020 в акватории Невы

Многие зрители, которые пришли к набережным Невы посмотреть на вальсирующие буксиры к заранее объявленному сроку, остались разочарованы тем, что «кульминация первого дня фестиваля», как называли это событие организаторы, уже состоялась без них.

Дарья Драй ИА REGNUM Морский военнослужащий на VII Фестивале ледоколов 2020

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа сувенирной продукции на фестивале

Фестиваль ледоколов в этом году отличался тем, что у него впервые появился свой талисман — «Ледоколя». Его придумали для того, чтобы сделать новым брендом событийного туризма в Петербурге, и представили на фестивале в виде ростовой куклы.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония закрытия VII Фестиваля ледоколов 2020

Также на Фестивале ледоколов в этом году была организована концертная и выставочная программы. В расписании значились различные мастер-классы, лектории и кинопоказы.

«Праздник ледоколов завершит свою работу 20 сентября фееричным шоу по мотивам произведения писателя Александра Грина — «Бегущая по волнам», — анонсировали организаторы фестиваля. — Прекрасная девушка, являющаяся морякам и путешественникам, в этот вечер в воздухе Петербурга пронесет факел на главную сцену праздника».

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс на фестивале

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс на фестивале

«Фееричное шоу», как отмечает корреспондент ИА REGNUM, заключалось по большей части в танцах на сцене и странноватой эстафете с пластмассовым факелом. Главным героем шоу стала не прекрасная девушка из произведения Грина, а новоявленный мохнатый Ледоколя.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония закрытия VII Фестиваля ледоколов 2020

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония закрытия VII Фестиваля ледоколов 2020

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония закрытия VII Фестиваля ледоколов 2020

По словам председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, Фестиваль ледоколов «предоставляет уникальную возможность соприкоснуться с ледовыми богатырями, осознать величие истории нашей страны и мощь отечественного судостроения».