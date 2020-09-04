Выставка «Письмо. 75 слов о войне» рассказывает о Великой Отечественной войне через фронтовые письма и записи на листках бумаги. Воспоминания звучат живым голосом, актеры читают, стараясь озвучить те чувства, которые заложены в рукописном тексте. Корреспондент ИА REGNUM побывала на открытии.

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Выставка «Письмо. 75 слов о войне»

Маленькие пожелтевшие треугольники писем отправлялись целыми эшелонами вне очереди, чтобы дать надежду и поддержку воевавшим солдатам, находящимся на передовой, а также родственникам и друзьям в тылу. Письма несли в дом радость и надежду или же приносили горе и слезы. Их хранили, перечитывали и берегли как самую большую ценность.

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Посетители читают письма

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Письма на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Посетители читают письма

«…Я работаю теперь опять отдельно от мамы. Работаю отдельно в роте. Участвовала уже в бою. Как ты уже знаешь, воюем мы победоносно. Гоним его и будем гнать дальше… День рождения я провела в походе…», — писала в письме отцу Нина Яхонтова, воевавшая в 21-й дивизии вместе с мамой.

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Полумрак выставочного пространства

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM На выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Организаторы собрали документальное подтверждение в виде писем. При подготовке к выставке они разбирали текст, написанный неровным почерком на листе бумаги, возможно, прямо на коленке или на другой, далеко не всегда ровной, поверхности. На экспозиции выставлены листки рукописного текста и распечатанный машинный текст расшифровки, а также дошедшие до нас фотографии и вещи военного времени. На выставке представлено более 90 писем, написанных в военные годы.

Наталья СТрельцова ИА REGNUM На выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Актеры читают письма

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

«Москвичи вспоминали, что городская почта работала в дни войны лучше, чем в мирное время. Сбой произошел только 9 мая 1945 года, когда почтовые отделения не справились с гигантским количеством корреспонденции», — отмечают организаторы выставки.

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Актеры читают письма

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Актеры читают письма

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Экспонаты на выставке «Письмо. 75 слов о войне»

Пространство выставки стилизовано под Москву 1941−1942 годов и поделено на два раздела «Город» и «Война». Тускло освещённое помещение экспозиции, напоминает поезд или бомбоубежище. Каждое воскресенье с 15 до 17 часов актеры, выпускники актерского и режиссерского факультетов вузов, участвуют в постановке. Они читают письма участников обороны Москвы и свидетелей первых минут Победы. Режиссером постановки выступил Филипп Виноградов, а сценографом — Алексей Трегубов.

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Актеры читают письма

Наталья СТрельцова ИА REGNUM Актеры читают письма

Выставка «Письмо. 75 слов о войне» открылась онлайн ещё 7 мая, во время ограничительных мер. Открытие офлайн состоялось 3 сентября в третьем корпусе «Музея Москвы». Выставка продлится до 8 ноября 2020 года.