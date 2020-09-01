Более двух тысяч первокурсников начнут учебный год в Санкт-Петербургском Горном университете в 2020 году. В преддверии учебы для них провели торжественную линейку у главного здания университета.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная линейка в центральном корпусе Горного университета

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Мероприятие прошло под открытым небом у центральной лестницы главного корпуса на набережной лейтенанта Шмидта. Там собрались первокурсники, которые, по словам ректора Владимира Литвиненко, смогли получить достойные знания в школе, пройти серьезный конкурс и, в особенности, «удивительное явление сегодняшнего века — ЕГЭ» и стать частью первого высшего технического учебного заведения России.

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты Горного университета на торжественной линейке в честь 1 сентября

Ректор отметил, что «Горный» — топовый университет России, который также входит в число 20 ведущих горно-технических университетов мира.

«Я хочу, чтобы вы поняли, что во многом сегодняшнему дню и празднику вы обязаны своим родителям и учителям, которые вас подготовили и сделали из вас людей,— сказал Литвиненко. — Вы поступили не просто в первое высшее техническое заведение страны. У вас есть шанс овладеть знаниями, которые университет может вам дать».

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная линейка в центральном корпусе Горного университета в честь 1 сентября

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты Горного университета на торжественной линейке в честь 1 сентября

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты Горного университета на торжественной линейке в честь 1 сентября

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты Горного университета на торжественной линейке в честь 1 сентября

В своем напутственном слове ректор выразил надежду, что вновь прибывшие учащиеся смогут быстро адаптироваться и стать настоящими студентами, а окончив вуз — специалистами.

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты Горного университета на торжественной линейке в честь 1 сентября

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты Горного университета на торжественной линейке в честь 1 сентября

«Сырьевой сектор, это тот основополагающий сектор нашей экономики, который во многом определяет развитие страны,— подчеркнул ректор вуза. — Эта та отрасль, которая формирует фундамент нашего цивилизованного развития».

Также Владимир Литвиненко указал, что «Горный» сотрудничает с рядом крупных профильных компаний, которые реально инвестируют в человеческий капитал и в развитие университета: ФосАгро, Роснефть, Новатэк и многие другие.

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча студентов с руководителями «ФосАгро»

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча студентов с руководителями «ФосАгро»

Дарья Драй ИА REGNUM Студентка Горного университета

После выступления главы университета слово взял выпускник вуза, председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. Чиновник передал от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова поздравление с началом учебного года и наградил Владимира Литвиненко за выдающийся вклад в развитие профессионального образования и научного потенциала города почётным знаком за заслуги перед Санкт-Петербургом.

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча студентов с руководителями «ФосАгро»

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча студентов с руководителями «ФосАгро»

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча студентов с руководителями «ФосАгро»

Перед универсантами выступил генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. Он отметил, что, несмотря на пандемию, Горный институт не изменил своим традициям и провел торжественную встречу с первокурсниками.

«То образование, которое вы получаете здесь, — ваша будущая капитализация, то, сколько вы будете стоить на рынке труда,— сказал Гурьев. — Настоящее будущее наступит тогда, когда вы закончите вуз, и очень важно — то, как вы будете учиться, относиться к учебе, отразится на вашей стоимости».

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча студентов с руководителями «ФосАгро»

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча студентов с руководителями «ФосАгро»

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча студентов с руководителями «ФосАгро»

У ФосАгро тесные связи с Горным. Университет — настоящая кузница кадров для горнодобывающего подразделения компании, производящей минеральные удобрения.

После выступления первых лиц вуза для студентов прозвенел торжественный звонок.