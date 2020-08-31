На территории Центра современного искусства «Винзавод» проходит выставка студенческих проектов «Децентрализация». Корреспондент ИА REGNUM побывала 29 августа на открытой защите дипломов двенадцати участников выставки.

Выставка «Децентрализация» — это дипломный проект студентов второго курса программы дополнительного профессионального образования «Современное искусство» Московской школы современного искусства и Британской высшей школы дизайна. За основную тему взято понятие «децентрализация» как процесс перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, людей или вещей от центрального местоположения или управляющего механизма. Студенты в своих проектах показали размышления об этом. Работы оценивали комиссия и присутствующие на выставке зрители.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита проектов на выставке «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители и участники выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита проектов на выставке «Децентрализация»

Виктория Ананьева предоставила проект «Кто».

«Данный проект — это размышление на тему децентрализации, и в своих рассуждениях я ухожу в обратный процесс и рассматриваю тему, наоборот, как централизацию. Потому что вся наша жизнь, все наши поиски, все наши терзания — постоянно раздробленная идентичность. Эта структура, она постоянно разламывается, а мы на протяжении всей жизни стремимся скрепить ее, как-то воссоздать ее некую целостность. Этот процесс недостижим. На протяжении всей жизни, получается, мы склеиваем, а всё постоянно распадается. Место человека в этой структуре жизни, наверное, во Вселенной, оно преувеличено немножко. Так как мы являемся частью мирового пространства, каких-то внешних факторов, будь то наше действие или размышления других людей и внешние обстоятельства», — пояснила корреспонденту Ананьева.

При выборе художественного материала выбор пал на природные элементы. Одуванчики близки мне. Выбирая элемент, взор упал на самый массовый и популярный цветок, который мы знаем с детства. Зритель сразу узнает этот цветок, а дальше у него возникают другие вопросы. И мне очень важно, чтобы этот цветок происходил некоторые стадии развития. И определял циклы, похожие на жизнь человека: рождение, развитие, увядание. Некоторая цикличность, повторение, возрождение и перерождение одного в другое. Я связываю пространство материальное и сакральное, и дальше произойдет новое перерождение. Семя попадет обратно в землю, и будет повторяться цикл, повторится заново. Так же, как и человек. Мы все время ищем свою значимость, ищем мотивацию, ищем идентичность на протяжении всей жизни, но по факту мы встроены в этот мир и являемся частью пространства. В этой работе ставлю перед зрителем вопрос, работа называется «Кто». Кто — это неопределенное местоимение. Этот вопрос можно поставить по-разному: кто Я, кто Ты, кто-нибудь и кто Мы», — добавила она.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита проектов на выставке «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Одуванчики — часть проекта

Анна Тюшкевич о своем проекте «Пересказ».

«Я пришла к выводу, что общество строится в первую очередь на том, какие рассказы в нем существует, том, о чем в нем говорят. И это формирует какое-то общество. И все мы формируемся из некоего рассказа, нам с самого детства сначала устный рассказ, затем письменное знание. Далее мы начинаем передавать какое-то знание, содержание. И эти бесконечные цепочки пересказа, они движутся очень хаотично. Как некое знание рассеивается, это такой хаотичный процесс. Эта работа — попытка некоего, с одной стороны, контролируемого, а с другой стороны, абсолютного отпускание ситуации и переживания фрагмента и его пересказа», — рассказала Тюшкевич.

«Рассказав одну личную историю, я предлагаю зрителю поучаствовать в этой истории. Идея в том, что, слушая историю предыдущего участника, а далее пересказывая то, что услышал. Похоже на детскую игру в «испорченный телефончик». Машина переводит это в текст. За это время можно послушать первоисточник, «нулевую запись». Зрителю предлагается распечатать в тексте свою звуковую дорожку. Распознавание машиной текста зависит от многих факторов. Здесь могут оказать влияние такие факторы, как дикция человека, его произношение, а также внешние звуки. И все это может оказаться в тексте. Все выступает в некотором диалоге друг с другом. Звуковая работа и текстовая работа инсталляции не совпадают. Технологии проникают в жизнь человека все больше и больше, в том числе с точки зрения и передачи информации. И это очень интересно. Это проект — исследование и попытка размышления на эти темы», — пояснила она.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита проектов на выставке «Децентрализация»

Елена Смирнова о своем проекте «В поисках смысла».

«Я работаю с текстовой информацией и пытаюсь посредством моей работы проиллюстрировать отношения между художником и зрителем. Понимание друга друга происходит, когда демонстрируемое и считываемое совпадает. Для иллюстрации подбираю кусочки текстов. Выставляю рамки, ограничиваю их размеры и исключаю из них знаки препинания. Чтобы проиллюстрировать, что информацию зритель понимает, исходя из собственного опыта. Если контексты зрителя совпадают, то произведение будет понятно, а если иначе, то будет непонимание, может быть, противоположное или близкое мнение. Текст выбирала из разных источников. Это произведения из классической литературы, законодательные акты, научные, детские книжки или текст из интернета», — поделилась Смирнова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елена Смирнова. В поисках смысла. Проект на выставке «Децентрализация»

Светлана Самойлова о проекте «Лакуна».

«Этот проект — попытка найти примирение со своей историей, найти себя через историю своей семьи, через воссоздание правдивой личной истории. Но это может не соответствовать объективной истине. Наверное, проект об этом», — рассказала Самойлова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита проектов на выставке «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Светлана Самойлова. «Лакуна».

«Здесь я хотела сказать, что люди, когда воссоздают историю своих предков, если она не была известна, то ты выстраиваешь много правд для себя. Потому что, даже перерабатывая архивные материалы, перерабатывая дневники, изучая личные вещи, ты все равно выстраиваешь свою историю, свою истину, и она не соответствует общепринятой, а может и соответствует», — добавила она.

«Я назвала проект «Лакуна». Это слово «правда», это и есть слово «лакуна», это единственная слово, которое не переводится на другие языки. За время работы над проектом я отвечала на свои личные вопросы и воссоздала свою историю, своей семьи, историю своего деда, который строил на Колыме. Эту историю я могу передать детям. Информация в интернете и информация в вырезках газеты тех годов, разница в интонации самих материалах. Читая дневники деда, я понимаю, что он понимал все по-другому…» — поделилась студентка.

«И вот с этой правдой приходиться жить. Принимать эту правду», — сказала в завершение рассказа Самойлова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители и участники

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита проектов на выставке «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита проектов на выставке «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке

Участники выставки: Виктория Ананьева, Христина Донцова, Рената Кукрякова, Анастасия Литвинова, Наталья Локшина, Ирина Никулина, Игорь Север, Ксения Попаренко, Светлана Самойлова, Елена Смирнова, Анна Тюшкевич, Александр Шамеев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита проектов на выставке «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонат на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита проектов на выставке «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защита проектов на выставке «Децентрализация»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Децентрализация»

Проекты студентов можно посмотреть до 12 сентября в выставочном пространстве «Винзавода», Цех Красного, по адресу: Москва, 4-ый Сыромятнический переулок, дом 1/8.