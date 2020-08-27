В Гатчине, на площадке Опытного завода строительных конструкций в Ленинградской области собрали новый зимовочный комплекс антарктической станции «Восток». Вскоре он будет полностью демонтирован и направлен в порт для погрузки и доставки в Антарктику, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Современную станцию скоро разберут, чтобы транспортировать ее на конечную точку.

Станция «Восток» была основана 16 декабря 1957 года. На данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Со дня своего открытия станция пережила две реконструкции в 1974 и 1982 годах и три консервации. В настоящее время инфраструктура объекта нуждается в полной замене. Старые здания находятся не только в аварийном состоянии, но и частично или полностью погружены под снег на глубину 3−5 метров.

Елена Молчанова ИА REGNUM Общий вес трехэтажного комплекса — 3 000 тонн.

Обновление российских антарктических станций ведется по распоряжению президента России Владимира Путина. Изготовление элементов зимовочного комплекса, приобретение необходимого оборудования, техники, транспортных платформ осуществляется за счет средств жертвователя, а за счет средств федерального бюджета страны предусмотрено приобретение вспомогательного оборудования, транспортировки элементов зимовочного комплекса в Антарктиду, его монтаж и пуско-наладочные работы.

Елена Молчанова ИА REGNUM Современный комплекс полностью автоматизирован.

Контрольная сборка комплекса на базе завода в Гатчине началась 9 мая 2020 года. А в сентябре рабочие приступят к его демонтажу и упаковка для транспортировки в порт и подготовки к отправке в Антарктику.

Современный зимовочный комплекс представляет собой 17-метровое трехэтажное здание в высоту и общим весом в 3000 тонн. В нем располагаются: рабочие и технические зоны, жилые комнаты и зоны отдыха, спортивный зал, изолятор с операционной, кабинеты для исследователей, кухня, столовая и многое другое.

Елена Молчанова ИА REGNUM В комплексе предусмотрена современная кухня и комфортная столовая.

Елена Молчанова ИА REGNUM Большая часть второго этажа отведена под жилые комнаты, которые рассчитаны на одного-два человека.

Елена Молчанова ИА REGNUM Кабинет начальника станции включает в себя переговорную и комнату для сна.

Создание нового зимовочного комплекса станции Восток является одним из основных мероприятий, посвященных 200-летнему юбилею открытия Южного полярного материка русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Кроме того, он позволит России значительно укрепить позиции в Антарктике и стать основой для дальнейших научных прорывов российских ученых.

Елена Молчанова ИА REGNUM Одновременно на станции будут находиться до 30 специалистов.

Отметим, внутриконтинентальная станция Восток была открыта в 1957 году в районе южного геомагнитного полюса планеты. Ее цель была — организовать геомагнитные и ионосферные наблюдения по программе Международного геофизического года. Место было выбрано не случайно, приблизительно в том месте, где сходятся силовые линии межпланетного магнитного поля, по которым из космического пространства к поверхности планеты «стекают» электрически заряженные частицы солнечной энергии.

Кроме того, ледяной покров толщиной более трех километров, на котором находится станция Восток, привлек внимание гляциологов и климатологов, поскольку полученный ледяной керн по всей толще ледника дает возможность реконструировать изменение температуры воздуха, а также концентрацию различных атмосферных газов за многие тысячелетия в атмосфере Антарктиды.

В дальнейшем оказалось, что станция Восток является и Полюсом холода Земли — именно здесь 23 июля 1983 года был зафиксирован абсолютный минимум температуры приземного воздуха минус 89,20 С.

Елена Молчанова ИА REGNUM Здесь будут проводить различные эксперименты и научные изыскания.

А экстремальные климатические и географические условия деятельности персонала станции Восток в условиях девятимесячной изоляции от контактов с внешним миром еще в конце 1960-х годов привлекли внимание специалистов в области космической биологии и медицины, так как они моделируют условия длительных космических полетов.